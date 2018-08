USA verhängen Sanktionen gegen zwei russische Reedereien

WASHINGTON. Die USA haben gegen zwei russische Schifffahrtsunternehmen Sanktionen verhängt. Wie die Nachrichtenagentur Reuters am 21. August berichtet, haben diese Firmen petrochemische Produkte nach Nordkorea geliefert. Diese Güter stehen auf der aktuellen Liste des UN-Sicherheitsrates, der gegen das asiatische Land ein Embargo verhängt hat. Die Vereinten Nationen kritisieren insbesondere die Militär- und Atompolitik von Nordkorea. Bei den Reedereien handelt es sich um Primorye Maritime Logistics Co Ltd und Gudzon Shipping Co LLC, die ihren Hauptsitz in Wladiwostok haben.