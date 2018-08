Osthandel wächst im ersten Halbjahr schneller als Gesamthandel

BERLIN. Der deutsche Osthandel ist von Januar bis Ende Juni schneller als der gesamte deutsche Handel gewachsen. Das geht aus Zahlen des Statistischen Bundesamtes hervor, die der Ost-Ausschuss – Osteuropaverein der Deutschen Wirtschaft (OAOEV) ausgewertet hat. Der deutsche Warenaustausch mit 29 Ländern der Region ist in den ersten sechs Monaten um 6,5 Prozent gestiegen, während der deutsche Handel insgesamt um 4,3 Prozent gewachsen ist. „Der Osthandel befindet sich derzeit in einem stabilen Sommerhoch“, erklärte der OAOEV-Vorsitzende Wolfgang Büchele. „Aktuell läuft die Konjunktur fast überall in unserer Region besser, als es die Vielzahl politischer Krisen eigentlich erwarten lässt“, sagte Büchele. Insgesamt erreichten die 29 Länder des OAOEV im ersten Halbjahr 2018 einen Anteil von 19 Prozent am gesamten deutschen Außenhandel.