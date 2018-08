Zahl der Internetnutzer übersteigt 800-Millionen-Marke

PEKING. Die Zahl der Internetnutzer in China erreichte Ende Juni 802 Millionen, was einem Anstieg von 3,8 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat entspricht. Dies geht aus dem 42. Halbjahresbericht des China Internet Network Information Center (CNNIC) hervor, der am Montag veröffentlicht wurde. Die Anzahl der Internetnutzer in China ist damit größer als die Bevölkerung von Japan, Russland, Mexiko und den USA zusammen, wie Bloomberg bemerkte.

Der Anstieg führte zu einer Internet-Durchdringung von 57,7 Prozent.

Dabei hatten in der ersten Hälfte des Jahres 2018 788 Millionen Chinesen Mobiltelefone zum Surfen im Internet benutzt, was 98,3 Prozent der gesamten Internetnutzer ausmachte.

Andere bemerkenswerte Ergebnisse aus dem Bericht sind: