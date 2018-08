Merkel-Putin-Treffen: Rückkehr zur diplomatischen Normalität

BERLIN. Kanzlerin Angela Merkel hat am Samstag Russlands Staatspräsidenten Wladimir Putin zu Gesprächen auf Schloss Meseberg getroffen. Politische Beobachter sehen dies als eine Rückkehr zur diplomatischen Normalität. „Ich bin der Meinung, dass auch kontroverse Themen nur im und durch das Gespräch gelöst werden können“, sagte Bundeskanzlerin Merkel am Samstagabend. Putin bewertete die Gespräche als „sehr nützliche, notwendige und rechtzeitige Konversation“, berichtete sein Sprecher Dmitrij Peskow im Anschluss. Zu den Gesprächsthemen hatten sich die Staatschefs nur vor dem Treffen geäußert. Merkel hatte die gemeinsame Verantwortung Russlands und Deutschlands für die Friedensbemühungen in Syrien und der Ostukraine betont. Zugleich warnte sie vor einer humanitären Katastrophe in Syrien. Putin betonte seinerseits die Wichtigkeit der Zusammenarbeit und rief Europa zur Hilfe in Syrien auf. Die Infrastruktur müsse wiederhergestellt werden, damit Flüchtlinge zurückkehren könnten. Zudem forderte Merkel eine stärkere Durchsetzung der Minsker Waffenstillstandsvereinbarung und bekräftigte den deutschen Vorschlag für eine UN-Blauhelmtruppe. Beide sprachen auch über die Rettung des Atomabkommens mit dem Iran und den Bau der Gaspipeline Nord Stream 2. Im Anschluss bestätigte Putin-Sprecher Peskow, dass diese Themen bei dem Treffen auch zur Sprache gekommen waren. Weitere Details de Gespräches wurden nicht veröffentlicht. Dies bewertet der Leiter des Zentrums für deutsche Studien am Europa-Institut der Russischen Akademie der Wissenschaften, Vladislav Belov, als positives Zeichen, berichtet das russische Wirtschaftsblatt Wedomosti.