IWF antwortet auf Sorgen über Chinas globale Investitionen

WASHINGTON. In einem Brief an Finanzminister Steven Mnuchin und Außenminister Mike Pompeo fragten mehrere US-Senatoren, wie sie den Internationalen Währungsfonds dazu bringen könnten, die Probleme anzugehen, die sich aus Chinas globalem Investitionsplan „Belt and Road Initiative (BRI)“ ergeben, berichtete das Wall Street Journal.

In dem Brief behaupteten die Senatoren, dass Chinas internationale Infrastrukturprojekte viele Länder in eine Schuldenfalle getrieben hätten und diese zukünftig möglicherweise Rettungsaktionen („bailouts“) benötigen würden. „Wie können die Vereinigten Staaten als größter Beitragszahler des IWF ihren Einfluss nutzen, um Bedingungen für einen Bailout festzulegen, auf deren Grundlage bereits laufende BRI-Projekte gestoppt oder der Beginn neuer BRI-Projekte verhindert werden“, fragten die Autoren.

Ein Sprecher des Finanzministeriums bestätigte den Erhalt des Briefes. IWF-Sprecherin Randa Elnagar sagte, dass “der IWF immer eine strenge Bewertung der Schuldentragfähigkeit durchführt, bevor er entscheidet, einem Land Geld zu leihen.“

Im vergangenen Monat schloss der IWF seine jährliche Überprüfung der chinesischen Wirtschaft ab. Die Belt-and-Road-Initiative könnte „große und lange bestehende Infrastrukturlücken in den Partnerländern füllen, ihre Wachstumsaussichten verbessern, die globalen Lieferketten und den Handel stärken und die Beschäftigung erhöhen“, berichtet der IWF im Report.

Aber die Organisation weist auch darauf hin, dass die Initiative „einen klareren übergreifenden Rahmen“ sowie eine bessere Aufsicht, mehr Fokus auf die Schuldentragfähigkeit der Partnerländer und klarere Wege zur Beilegung von Streitigkeiten benötigt.