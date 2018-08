Rial wieder frei handelbar

TEHERAN. Der Iran versucht mit einem neuen Währungsplan den US-Sanktionen und deren Folgen für die Wirtschaft die Stirn zu bieten. Wie das staatliche Fernsehen Islamic Republic of Iran Broadcasting (IRIB) am 5. August berichtete, wird die Landeswährung Rial von jetzt ab wieder frei handelbar sein. Damit versucht die Regierung, den anhaltenden Verfall der Währung zu stoppen, die in den vergangenen fünf Monaten die Hälfte ihres Wertes eingebüßt hat.

Bisher konnte man sie nur über ein bestimmtes Portal und zu bestimmten Konditionen erwerben. Wechselstuben war es verboten, harte Währungen zu schwankenden Kursen zu verkaufen.

Alle Beschränkungen, Gold und Devisen ins Land zu bringen, wurden auch aufgehoben. Exporteuren werde es erlaubt, Devisen an Importeure zu freien Kursen zu verkaufen. Zudem würde der weitaus niedrigere offizielle Wechselkurs für grundlegende Güter, Medizintechnik und Medikamente garantiert, sagte der neue Zentralbank-Chef Abdolnasser Hemati am Sonntagabend im iranischen Fernsehen. Er versicherte zudem, dass sich die Zentralbank nicht mehr im Devisenmarkt eingreifen werde. Es ist die erste bedeutende Amtshandlung von Hemati, der Ende Juli ernannt worden war. Iranische Wirtschaftsexperten begrüßten diese Reformen.

Darüber hinaus wird am Abend des 6. August Staatspräsident Hassan Ruhani im TV eine Rede ans Volk richten. Am 7. August werden die US-Sanktionen gegen das Land in Kraft treten.