Es wird schmutzig

Der Handelskrieg zwischen China und den USA könnte lang und heftig werden. Für europäische Unternehmen könnte er aber auch etwas Gutes haben, meint Ding Yuan von der CEI Business School.

Herr Prof. Ding, wer hat in einem Handelsstreit mehr zu verlieren – China oder die USA?

Ding: Der Handelskrieg zwischen China und den USA wird definitiv beiden Seiten schaden. Wer mehr gewinnt oder verliert, wird sich zeigen müssen. Die USA exportierten 2017 für 130 Milliarden US-Dollar Waren nach China, während China für 500 Milliarden US-Dollar Waren in die USA verschifft hat. Der Unterschied ist groß.

China scheint durch einen Handelskrieg also mehr zu verlieren. Doch es gibt einige moderate Effekte zu berücksichtigen: Mehr als die Hälfte der chinesischen Exporte sind Waren multinationaler US-Unternehmen, die in China verarbeiten und produzieren und dann in die USA zurückverkaufen – eine amerikanische Lieferkette. Für den Vorwurf, dass China in den vergangenen 30 Jahren geplant den globalen Markt besetzt hat, habe ich null Verständnis. Multinationale Konzerne wie BMW, Coca-Cola oder Apple betreiben effiziente globale Ressourcenallokation und Lieferketten. China hat dabei einen kostengünstigen und hocheffizienten Produktionsprozess betrieben, sodass es zur weltweit größten Produktions- und Exportmaschine geworden ist. Das derzeitige Handelsungleichgewicht ist nicht auf Chinas große Fähigkeiten zurückzuführen, sondern auf die Strategien global agierender multinationaler Unternehmen.

Der Umfang ist das eine, wie sieht es mit der Wertschöpfung aus?

Der größte Teil des Mehrwerts durch Handel liegt garantiert nicht bei China. Designer und Markenhändler sind die profitabelsten in der gesamten Lieferkette. Die Wertschöpfung durch China im Verarbeitungsprozess ist sehr gering. Ein Beispiel ist das iPhone, bei dem der chinesische Fertiger weniger als zehn Dollar pro Telefon verdient. Das Handelsvolumen wird nach einem Handelskrieg wahrscheinlich sinken oder das Wachstum wird sich verlangsamen, aber die Auswirkungen auf die Wertschöpfung des Außenhandels Chinas kann man vernachlässigen. Diese beiden oben genannten Zahlen zum Handelsvolumen spiegeln also nicht die tatsächliche Situation wider.

Welche Möglichkeiten hat China zurückzuschlagen?

Im Dienstleistungssektor und im Tourismus genießen die Vereinigten Staaten einen riesigen Überschuss. Es gibt dabei immer noch viel Spielraum für China, etwa durch Lizenz- oder Reisebeschränkungen mit den Vereinigten Staaten mitzuhalten. Einige Optimisten denken, dass ein Handelskrieg auch Vorteile für China bringen könnte. Ja, er könnte Chinas industrielle Umstrukturierung fördern und den Transfer weg von Produkten mit geringer Wertschöpfung erheblich beschleunigen. Das hat in den letzten Jahren schon angefangen. Es gab bereits Firmen, die kein Geld mehr damit machen konnten, zum Beispiel Kleidung und Schuhe in China herzustellen. Solche Industrien wurden bereits aus China ausgelagert – zuvor aus wirtschaftlichen Gründen. Jetzt stecken auch politische und diplomatische Erwägungen dahinter, wenn Waren in Vietnam oder Bangladesch produziert werden.

Müssen wir uns auf einen langfristigen Handelskrieg einstellen?

Ja. Die wahre Absicht der Vereinigten Staaten ist, ihre Herausforderer in die Schranken zu weisen. Die Beziehungen zwischen beiden Ländern werden sich verschlechtern. Am Ende wird es sehr „nasty“ werden.

Welche Auswirkungen hat das auf Europa?

Aber auch für Europa könnte der Handelskrieg eine Chance sein. Einige Vorwürfe aus den USA beziehen sich auf Probleme, die China in der Tat nicht gelöst hat: Behandelt China ausländische Investoren in China im Gegenzug gleich, wie chinesische Unternehmen im Westen behandelt werden? China hat bisher wenig für die Lösung dieser Frage getan, doch jetzt ist es sehr dringend. Es ist offensichtlich, dass die Öffnung Chinas weiter voranschreitet, vor allem nach dem Boao-Forum dieses Jahres. Nun können einige ausländische Unternehmen dieselbe Politik genießen wie chinesische Unternehmen. Sie können als normale Unternehmen in der gesamten Industriekette agieren, vom Erhalt der eigenen Marke über Forschung & Entwicklung bis zur Produktion und am Ende dem Verkauf in China. In der Vergangenheit gab es viel mehr Einschränkungen für ausländische Unternehmen, wie Investitionsbeschränkungen oder den begrenzten Zugang zu Industrien und so weiter. Der Handelskrieg wird dies vorantreiben, sodass sich das Geschäftsumfeld für europäische Unternehmen immer mehr angleicht. Das ist eine großartige Gelegenheit für europäische Unternehmen, die China als ultimativen Markt nutzen wollen.

Welche Auswirkungen wird der Handelskrieg auf KMU haben?

Ich denke, dass Chinas E-Commerce-Plattformen KMU in Europa einen schnellen und kostengünstigen Vertriebskanal nach China werden bieten können. Zuvor waren die B2B-Beziehungen zwischen China und Europa, vor allem die großer Unternehmen zu anderen großen Firmen. Dank einer Vielzahl von E-Commerce-Plattformen ist es nun möglich, dass auch KMU direkt vom starken chinesischen Konsum profitieren. Wenn China in diesem Bereich weiter erfolgreich ist, kann es in Europa mehr Unterstützung für die Globalisierung gewinnen, anstatt Widerstand. In der Vergangenheit hat der Globalisierungsprozess in der Tat vielen europäischen KMU und Menschen mit niedrigem und mittlerem Einkommen geschadet, weil durch ihn viele Arbeitsplätze bei der Herstellung und Dienstleistung verloren gegangen sind. Banken und große Unternehmen haben mehr bekommen und KMU oder Einzelpersonen weniger.

Dieser Beitrag ist in ChinaContact 7-8/2018 erschienen.

