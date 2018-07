Neun „Sino-German Eco-Cities“ mit großen Plänen

BERLIN/SUZHOU. Neun Städte in China sind für ihr Engagement bei Klimaschutz und Energieeffizienz als „Sino-German Eco-City“ ausgezeichnet worden. Die Deutsche Energie-Agentur (dena) und die Chinese Society for Urban Studies (CSUS) überreichten die Zertifikate auf der jährlich stattfindenden Konferenz für Stadtentwicklung und -planung des chinesischen Bauministeriums, die in diesem Jahr am 26. Juli in Suzhou stattfand.

Die Eco-Cities Qilin (Nanjing), Jizhou (Tianjin), Daqiuzhuang (Tianjin), Meishan, Rizhao, Xiangyang, Tongling, Chuzhou und Handan wollen ihre CO2-Emissionen bis zum Jahr 2030 um mindestens 30 Prozent reduzieren. Dabei werden sie auch mit deutschen Unternehmen zusammenarbeiten. Die ausgezeichneten Städte haben ein von der dena entwickeltes Energie- und Klimaschutzmanagement (EKM) in ihren Stadtverwaltungen eingeführt, um damit den Energieverbrauch systematisch und nachhaltig zu senken. Dazu haben sie unter anderem Leitbilder formuliert und Organisationsstrukturen geschaffen. Darauf aufbauend werden die Städte nun Effizienzmaßnahmen in den Bereichen Bauen, Mobilität, Ressourcennutzung und ökologische Restaurierung umsetzen.

So plant die Stadt Jizhou/Tianjin plant unter anderem, 60 Fertighäuser nach deutschem Plusenergiestandard zu errichten. Die Stadt Meishan wird ein System zur integrierten Abwasserbehandlung mit Energierückgewinnung installieren. In Qilin (Nanjing) soll bald ein smartes System den Verkehr entlasten. Chuzhou treibt den Aufbau eines Fernkälte- und Fernwärmesystems voran. Alle neun Stadtverwaltungen werden zudem in ausgewählten Quartieren alle Gebäude nach dem chinesischen Green-Building-Standard errichten, ergänzt durch den neuen hocheffizienten Standard „Green Building + Energy“.

Seit 2014 führt die dena das Projekt „Eco-Cities in China“ gemeinsam mit der CSUS, dem Thinktank des chinesischen Bauministeriums (MoHURD) durch. Insgesamt wurden bislang 21 Städte als deutsch-chinesische Eco-Cities ausgewählt. Neben der Reduzierung der Kohlendioxidemissionen sollen bei den Eco-Cities-Kooperationen auch Erfahrungen und Strukturen für nachhaltiges Stadtmanagement aufgebaut und Märkte für energieeffiziente Produkte und Dienstleistungen weiterentwickelt werden.