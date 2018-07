China äußert sich zum deutschen Veto

PEKING. Die Bundesregierung kündigte am letzten Freitag an, dass die staatliche KfW-Bank eine Beteiligung von 20 Prozent am Netzbetreiber 50Hertz erwerben soll. Die Beteiligung verhindert de facto den Versuch des chinesischen Betreibers China State Grid, Unternehmensanteile zu erwerben. Gleichzeitig wurde bekannt, dass die deutsche Regierung am 1. August bekanntgeben wird, dass sie aus Gründen der „strategischen Sicherheit“ den Verkauf des mittelständischen Maschinenbauers Leifeld Metal Spinning an chinesische Investoren untersagen will. Es wäre das erste Mal, dass die Regierung Chinesen die Übernahme eines deutschen Unternehmens untersagt.

China reagierte besorgt: Der Sprecher des chinesischen Außenministeriums, Geng Shuang, sagte am Freitag auf einer Pressekonferenz, das Ministerium habe den Bericht über Leifeld zur Kenntnis genommen und seine Besorgnis ausgedrückt. „Wir hoffen, dass die deutsche Seite chinesische Investitionen objektiv behandelt und chinesischen Unternehmen einen offenen und fairen Marktzugang sowie stabile institutionelle Rahmenbedingungen für Investitionen in Deutschland bietet“, sagte Geng weiter.