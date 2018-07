Renminbi wertet weiter ab

PEKING. Der chinesische Renminbi fiel am Dienstag weiter und erreichte den tiefsten Stand seit Juli 2017. Ein Grund ist der Abfluss von Kapital aufgrund der Geldpolitik sowie der Unsicherheiten im Handel.

Der Renminbi erreichte am Dienstag ein neues 13-Monatstief mit einem Wert von 6,8295 zum Dollar, als die Behörden in Peking eine weitere monetäre Lockerung ankündigten, um die Wirtschaft in einem eskalierenden Zollkrieg mit den USA zu unterstützen. US-Finanzminister Steven Mnuchin hatte am vorigen Freitag gesagt, dass er sich Sorgen um den Fall der chinesischen Währung mache und das Finanzministerium „sehr sorgfältig“ prüfen werde, ob „sie (China, Anm.) die Währung manipuliert haben“, berichtete Reuters. China wies die US-Vorwürfe der Währungsmanipulation am Montag zurück. „Der Wechselkurs des Yuan wird hauptsächlich durch Angebot und Nachfrage am Markt bestimmt“, sagte der Sprecher des Außenministeriums Geng Shuang im Rahmen einer Pressekonferenz. Der Internationale Währungsfonds sagte am Dienstag, dass der US-Dollar überbewertet sei, der Wert des Renminbi sich aber noch im üblichen Rahmen bewege.