SMS group installiert neue Gießanlage in Russland

DÜSSELDORF/LIPEZK. Der Anlagenbauer SMS group hat vom russischen Stahlhersteller NLMK Group einen Lieferauftrag für eine neue Stranggießanlage erhalten.

Sie soll die Anlage aus dem Jahr 1976 am Standort Lipezk ersetzen, wie die SMS group am 17. Mai mitteilte. Mit der Anlage gießt NLMK Stahlblöcke, die beispielsweise für die Fertigung von Blechen verwandt werden. Mit der neuen Anlage kann die NLMK Group nach eigenen Angaben ihre Kapazitäten auf 1,8 Millionen Tonnen pro Jahr steigern und Stahlbrammen produzieren, die bis zu vier Meter dick und bis zu 28 Meter breit sind. Dies sei vorteilhaft für rissempfindliche Stahlsorten, hieß es. Im Lieferumfang der SMS group sind die Montage sowie die Inbetriebnahme der mechanischen und elektrischen Systeme für die Anlage enthalten. Die NLMK Group gehört zu den größten russischen Stahlherstellern und besitzt Produktionen in Russland, Europa und den USA, in denen rund 17 Millionen Tonnen Stahl hergestellt werden.