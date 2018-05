Nord Stream 2 AG beginnt mit Tiefbauarbeiten

LUBMIN. Die Bauarbeiten an der Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 in Deutschland haben eine neue Etappe erreicht. In Lubmin starteten landseitige Tiefbauarbeiten.

Dabei handelt es sich um Fundamentarbeiten für die Anlandestation und das Betriebsgebäude, teilte die Projektgesellschaft Nord Stream 2 AG am 3. Mai mit. Erste Arbeiten wie Straßenbau und Flächenräumungen hatte die Gazprom-Tochter bereits nach dem Vorliegen des Planungsfeststellungsbeschlusses Ende Januar eingeleitet. Für den Bau der 1.230 Kilometer langen Pipeline stehen noch die Genehmigungen von Dänemark, Schweden und Russland aus. Von Deutschland und Finnland liegen sie bereits vor. Mit Nord Stream 2 will Gazprom ab 2019 zusätzlich bis zu 55 Milliarden Kubikmeter Erdgas nach Deutschland transportieren. Umweltverbände sowie die polnischen und ukrainischen Regierungen kritisieren den Bau der neun Milliarden Euro teuren Pipeline in küstennahen Gewässern.