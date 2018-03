OBI eröffnet neue Filiale im Gebiet Wolgograd

WOLSCHKIJ. Die Baumarkt-Handelskette OBI hat auf einer Gesamtfläche von 13.000 Quadratmetern ein neues Geschäft in der Stadt Wolschskij im Gebiet Wolgograd eröffnet.

In den Bau des neuen Baumarktes hat OBI mehr als eine Milliarde Rubel (14,5 Mio. EUR) investiert, wie die Handelskette mit Sitz in Wermelskirchen am 1. März mitteilte. Die neue Filiale befindet sich neben dem Einkaufszentrum VolgaMall und schafft Arbeitsplätze für 150 Mitarbeiter. OBI ist nach eigenen Angaben seit 15 Jahren in Russland aktiv und betreibt neun Baumärkte im Gebiet Moskau, fünf in St. Petersburg, je zwei in Nischnij Nowgorod und Jekaterinburg sowie jeweils einen Markt in Tula, Brjansk, Kasan, Omsk, Surgut, Wolgograd, Krasnodar, Saratow und Rjasan.