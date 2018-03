ExxonMobil stoppt Joint Ventures mit Rosneft

WASHINGTON. Der US-amerikanische Erdölkonzern ExxonMobil will die gemeinsamen Erdöl- und Gaserkundungen mit Rosneft in Westsibirien, am Schwarzen Meer und am Polarmeer ab sofort beenden.

Lediglich das gemeinsame Fördergeschäft auf dem Erdöl- und Erdgasfeld „Sachalin 1“, an dem der Konzern einen 30-prozentigen Anteil besitzt, soll weitergehen, wie aus dem Jahresbericht von ExxonMobil für die zuständige Börsenaufsichtsbehörde hervorgeht. Demnach gibt der Konzern die Gemeinschaftsunternehmen mit Rosneft aufgrund der Sanktionen auf und rechnet mit Verlusten bis zu 200 Millionen US-Dollar. Dies sei ein zu erwartender Schritt gewesen, kommentierte Rosneft-Sprecher Michail Leontjew diese Entscheidung gegenüber der Nachrichtenagentur TASS. Im Juli vergangenen Jahres hatte das US-Finanzministerium von ExxonMobil eine Strafzahlung von zwei Millionen US-Dollar gefordert, weil sich der Konzern über die Russland-Sanktionen, die 2014 von der EU und den USA wegen des Ukraine-Konfliktes verhängt wurden, hinweggesetzt hatte.