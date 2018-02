Parallelimport zum Teil legalisiert

Nach einem Urteil des Verfassungsgerichts herrscht Unklarheit: Ist damit der Parallelimport legalisiert? Die europäischen Unternehmen warnen davor.

Von Moritz Gathmann

Mitte Februar gab das russische Verfassungsgericht eine möglicherweise richtungsweisende Entscheidung bekannt. Zwar bestätigt das Gericht darin das geltende Verbot des Parallelimports (Anmerkung der Redaktion: Import von Markenartikeln ohne Zustimmung des Markeninhabers), schränkt jedoch ein: Wenn der Inhaber der Marke seine Rechte missbraucht, indem er den Preis künstlich erhöht oder die Einfuhr der Waren begrenzt, darf auch ohne seine Einwilligung importiert werden. Dabei stellt das Gericht eine direkte Verbindung zu den westlichen Sanktionen her. „Eine besondere Gefahr stellt derartiges Verhalten in Verbindung mit der Anwendung von Sanktionen durch einen Staat dar“, heißt es in der Entscheidung. Die Vernichtung von Waren, heißt es in dem Urteil weiter, sei nur möglich, wenn sie von minderer Qualität seien oder die Sicherheit der Bürger, der Umwelt oder kultureller Werte bedrohen würden.

Konkret war es in der Sache um eine Firma gegangen, die ohne die Zustimmung von Sony Spezialpapier für Ultraschallgeräte aus Polen importiert hatte – weil es dort billiger ist als in Russland. Ein russisches Gericht hatte nicht nur die Vernichtung der importierten Ware angeordnet, sondern die Firma zudem zu einer Strafzahlung von 100.000 Rubel (1.500 EUR) an Sony verurteilt. Dieses Urteil hob das Verfassungsgericht auf.

Erlaubnis könnte Lokalisierung gefährden

Importwaren werden von offiziellen Vertreibern auf den russischen Markt gebracht. Diese dürfen die Preise festlegen, die teilweise höher sind als im Exportland. Der direkte Import ist derzeit ohne die Einbeziehung von offiziellen Mittelfirmen verboten.

Pläne zur teilweisen Genehmigung von Parallelimporten hatte die russische Regierung schon lange – besonders nach der Einführung der westlichen Sanktionen. Wichtigster Fürsprecher ist die Antimonopolbehörde FAS – das russische Kartellamt. 2015 traf die Regierung eine entsprechende Entscheidung, die aber nie in Kraft trat, weil es nicht gelang, sich mit den anderen Mitgliedern der Eurasischen Wirtschaftsunion zu einigen. Zudem gibt es auch in der russischen Regierung laute Stimmen dagegen: Insbesondere das Industrie- und Handelsministerium warnt davor, die Erlaubnis könnte die Lokalisierung der Produktion gefährden.

Mit Parallelimporten könnten Fälschungen auf den Markt gelangen

Davor warnen auch westliche Unternehmen, insbesondere aus der Pharma- und Autobranche, die im Parallelimport eine Gefahr für ihr Geschäftsmodell sehen.

Schon im Sommer vergangenen Jahres hatte die Association of European Businesses (AEB) sich deutlich gegen Pläne der Regierung gewandt, den Parallelimport zu legalisieren. „40 bis 60 Prozent der Arbeitsplätze in der Produktion von Autoteilen und im Service“ würden im Falle der Legalisierung verlorengehen, hatte die AEB damals prophezeit. Und gleichzeitig davor gewarnt, dass dadurch auch vermehrt Fälschungen von Originalteilen auf den russischen Markt gelangen würden.

Die jetzige Entscheidung sieht die AEB als Bestätigung der bestehenden Praxis, weist allerdings darauf hin, dass die Rechtspraxis zeigen wird, wie die Gerichte mit dem Urteil des obersten Gerichtshofes umgehen werden.

„Wir beobachten die Entwicklung der Situation rund um den Parallelimport schon seit Langem und treten konsequent dagegen auf“, sagt Frank Schauff, Geschäftsführer der AEB. Er weist darauf hin, dass der Parallelimport in der EU aus gutem Grund verboten sei und dies eine „positive Auswirkung auf die Entwicklung der modernen Industrie“ hatte.

Allerdings ist die Situation bezüglich des Parallelimports weltweit unterschiedlich. In den USA etwa ist der Parallelimport erlaubt.