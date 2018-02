Sorgen wegen Russlands Krim-Brücke

Russland hat neue Regeln für die Passage der Kertsch-Straße eingeführt.

Ukrainische Häfen müssen nun auf kleinere Schiffe umsatteln.

von Maxim Kireev

Es war eine ungewöhnliche Entscheidung, die die Besitzer der Copan treffen mussten. 14,5 Tausend Tonnen Gusseisen sollte der fast 150 Meter lange Frachter von Mariupol in der Ukraine nach Italien bringen. Das Problem: Mariupol liegt am Asowschen Meer. Der einzige Weg nach Süden führt über die von Russland kontrollierte Meerenge bei Kertsch. Dort wiederum baut Moskau just eine Brücke vom eigenen Festland zur international als ukrainisches Territorium anerkannten Halbinsel Krim. Gerade hatten Bauarbeiter den ersten von zwei riesigen Stahlbögen der Brücke installiert, wodurch sich die Durchfahrtshöhe deutlich reduzierte. Damit die Copan unter der Brücke durchfahren konnte, musste die Besatzung kurzerhand den Schiffsmast kürzen, um die neue Höhenbegrenzung von 30 Metern einzuhalten.

Zukünftig nur noch kleine Schiffe?

Die kleine Episode ist nur ein Beispiel dafür, warum das neue Bauwerk so viele Diskussionen hervorruft. So unbeirrt Russland den Bau der vier Milliarden Dollar teuren Brücke vorantreibt, so umstritten bleibt das Vorhaben. Dabei geht es bei Weitem nicht nur um die politischen Querelen rund um die Halbinsel. Vielmehr fürchten ukrainische Hafenbetreiber in Mariupol und Berdjansk, nun wegen der fast fertigen russischen Brücke nur noch kleinere Schiffe bedienen zu können. Schon im August erklärte die ukrainische Regierung, dass wegen der Kertsch-Brücke allein für Mariupol mindestens 144 Schiffe, die im letzten Jahr den Hafen angelaufen haben, die Meerenge nicht mehr passieren können. Das entspricht etwa einem Fünftel der Schiffe, auf die fast 40 Prozent der gesamten Frachtkapazität der ukrainischen Asow-Häfen entfallen. Für Mariupol, eines der Zentren der ukrainischen Metallindustrie, fürchtet die Ukraine erhebliche Mehrkosten durch die neuen Einschränkungen. Schließlich müssten sich die Reeder nun auf eine geringere Zahl geeigneter Schiffe konzentrieren.

Tatsächlich hat die russische Seite im Sommer bereits die Grenzwerte für Schiffe, die ins Asowsche Meer unter der sich im Bau befindenden Brücke hineinfahren wollen, eingeschränkt. So darf der Tiefgang nicht mehr als acht Meter betragen, während die Länge 160 Meter nicht übersteigen darf. Zudem dürfen die Frachter nicht mehr als 33 Meter aus dem Wasser aufragen, um unter die 35 Meter über dem Wasser schwebende Brücke zu passen. Im August reichte das ukrainische Außenministerium zudem eine Protestnote in Russland ein, mit der Begründung, der Bau der Brücke sei illegal und ohne Einverständnis der Ukraine geschehen.

Ukrainische Häfen spüren die Auswirkungen

Schaut man auf die Statistik, scheinen sich die Befürchtungen der ukrainischen Seite zu bewahrheiten. Die Häfen von Berdjansk und Mariupol, die als wichtige Zentren für den Export von Metall, Gusseisen und Eisenerz gelten, verzeichnen seit Monaten schon rückläufige Frachtzahlen. In den ersten zehn Monaten wurden in Mariupol 16,5 Prozent weniger Güter umgeschlagen als noch vor einem Jahr. In Berdjansk, dem zweiten großen ukrainischen Hafen der Region, betrug das Minus satte 40 Prozent.

Dafür, dass die Probleme zumindest zum Teil mit der Brücke verbunden sind, spricht auch, dass das Minus im September um fast ein Viertel größer war. Während der In-

stallation der beiden Stahlbögen über dem Fahrwasser der Kertsch-Straße hatten russische Behörden die Durchfahrt vorübergehend ganz sperren lassen. Zudem passierte im Frühjahr etwa der Frachter „Wuchow“ die Kertsch-Straße nach Mariupol, um 24.000 Tonnen Gusseisen aufzunehmen. Seine Durchfahrtshöhe wäre nun mit über 37 Metern zu hoch für die neue Brücke.

Doch für Probleme sorgt bei Weitem nicht nur die neue Brücke. Kürzlich musste der Leiter des Hafens von Mariupol sogar den zulässigen Tiefgang der Schiffe von acht auf sieben Meter senken, weil sich wegen mangelnder Wartungsarbeiten Schlamm im Hafenbecken abgesetzt hat. Der nun erlaubte Tiefgang liegt derzeit noch unter den von Russland erlaubten Grenzwerten.

Dieser Beitrag ist in OstContact 12-2017 erschienen.