Das Jahr des Hundes hat begonnen

BERLIN. Am 16. Februar 2018 hat das Jahr des Hundes begonnen. Gefeiert wurde nicht nur in China, sondern weltweit. Dem Hund wird nachgesagt, er sei ehrlich, loyal und verfüge über ein ausgeprägtes Pflichtgefühl. Zudem gilt er als intelligent und fleißig. Das Element Erde, das dem Hund in diesem Jahr zur Seite steht, verstärkt diese positiven Eigenschaften und sorgt dafür, dass der Hund motiviert und temporeich an seine Aufgaben herangeht und auch unkonventionellen Lösungen offen gegenüber steht. Beste Voraussetzungen also, im Jahr des Erd-Hundes neue Projekte anzuschieben und bereits etablierte Verbindungen weiter auszubauen.

Der OWC Verlag für Außenwirtschaft wünscht Ihnen für das Jahr des Hundes viel Erfolg, Gesundheit und Glück!