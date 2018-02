Glatt gewinnt Planungsauftrag für russische Pharmaindustrie

ST. PETERSBURG. Der russische Zulieferer für Pharmaunternehmen „Aktivnij Komponent“ hat den Spezialisten für Anlagen zur Verarbeitung von pulverförmigen Feststoffen Glatt Ingenieurtechnik aus dem Landkreis Lörrach damit beauftragt, eine neue Produktionsstätte auszuarbeiten.

An dem Standort im Bezirk Puschkin in St. Petersburg soll ein neues Werk zur Herstellung von pharmazeutischen Hilfsstoffen entstehen, wie die Zeitung Kommersant am 13. Februar berichtete. Diese werden neben zur Produktion von Medikamenten benötigt. In den Bau der neuen Fertigungsstätte will das Unternehmen zwei Milliarden Rubel investieren (28 Mio. EUR).