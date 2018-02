Tönnies erweitert Schlachtbetrieb in Russland

WORONESCH. Der nordrhein-westfälische Schlachtkonzern Tönnies hat zwei Schlachtanlagen im Gebiet Woronesch in Betrieb genommen.

Sie gehören zum Agrarindustrieunternehmen Don, der russischen Tochterfirma. Beide Betriebe sind für je 2.500 Zuchtsauen ausgerichtet, wie Don am 6. Februar mitteilte. Die neuen Schlachtbetriebe gehören zum Projekt „Donskij Bekon“, einem Investitionsvorhaben in Höhe von 7,5 Milliarden Rubel (107 Mio. EUR). Tönnies will bis 2022 zehn Schlachtbetriebe im Gebiet Woronesch errichten, um dort pro Jahr 65 Tonnen Fleisch zu produzieren. Damit hatte der Schlachtkonzern mit Sitz in Rheda-Wiedenbrück bereits im Jahr 2015 begonnen. Damals hatte Tonnies den ersten Betrieb an der Basis des Agrarindustrieunternehmens Don in Woronesch eröffnet. Es ist derzeit der elftgrößte Fleischproduzent in Russland.