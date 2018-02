Karelien will Raffinerie bauen

PETROSAWODSK. Die Gesellschaft für Wirtschaftsentwicklung in Karelien will drei Milliarden Rubel (42,6 Mio. EUR) in die Errichtung einer Erdölraffinerie investieren.

Die Anlage soll in der Stadt Suojarwi geschaffen werden, wie die Gesellschaft am 5. Februar mitteilte. Dabei sollen in der Stadt, die überwiegend von der Holzindustrie geprägt ist, 350 neue Arbeitsplätze entstehen. Zusätzlich soll ein Gewächshauskomplex für den Obst- und Gemüseanbau entstehen, der die Abwärme der Anlage nutzt. Im Gebiet Suojarwi leben rund 9.800 Menschen.