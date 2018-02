Die „Leisure-Karte“ künftig besser spielen

Noch finden nicht viele chinesische Touristen den Weg nach Kiel und – verglichen mit anderen Bundesländern – machen nur wenige in Schleswig-Holstein Urlaub. Mit der Eröffnung des „German Center Hangzhou – Norddeutsches Zentrum für Tourismus“ Ende November 2017 soll sich das in den kommenden Jahren ändern.

Von Petra Reichardt

Schleswig-Holsteins Landeshauptstadt erfüllt viele Wünsche, die Touristen an einen Urlaubsort haben. Dazu kommt: Kiel ist Deutschlands einzige Großstadt, die direkt am Meer liegt. 17 Kilometer Uferpromenade, davon sieben Kilometer Strand, das hat sonst keine, betont Uwe Wanger, Geschäftsführer von Kiel-Marketing. Touristische Highlights wie Holsteinische Schweiz, Nordseestrände oder die Weltkulturerbe-Stadt Lübeck sind nur eine Stunde entfernt und Hamburg, in China als 汉堡 „die Burg der Chinesen“ bekannt, kann in weniger als 60 Minuten erreicht werden. Nicht zu vergessen Kiels sportlicher Hintergrund, der viele Besucher anzieht – Ballsportarten und natürlich Segeln. Im zeitlichen Umfeld der Kieler Woche, die jedes Jahr im Juni stattfindet und als weltweit größtes Segelsportereignis gilt, sind Kiel und Umgebung regelmäßig mehr als ausgebucht. Ansonsten hat die 250.000-Einwohner-Stadt aber noch Kapazitäten, auch für Touristen aus China. „Chinesen sind eher neu in Kiel“, sagt Wanger, „noch sind wir für sie kein klassisches Urlaubsziel.“ Die Zahlen des Statistikamts Nord untermauern diese Aussage. Von den rund 827.000 ausländischen Gästen, die 2016 Schleswig-Holstein besuchten, kamen 8.673 aus China einschließlich Hongkong, 14.742 Übernachtungen wurden gezählt. Die Ergebnisse für 2017 dürften ähnlich ausfallen. Von Januar bis Oktober wurden 7.965 Ankünfte registriert. Bei 14.888 Übernachtungen chinesischer Gäste lag die Aufenthaltsdauer im vergangenen Jahr bei durchschnittlich 1,9 Tagen.

Die Wende könnte nun ein kürzlich zwischen der Kiel-Marketing GmbH und der Yuyou E-Commerce Co. Ltd. vereinbartes Kooperationsprojekt zu Tourismus und Wirtschaftsförderung bringen. Das „German Center Hangzhou – Norddeutsches Zentrum für Tourismus“ ist ein konkretes Projekt, das die Kieler von ihrer Chinareise 2017 mit nach Hause gebracht haben.

Vielversprechendes Erstgespräch

Die hochrangig aufgestellte Delegation unter Leitung von Oberbürgermeister Ulf Kämpfer, der auch Stadtpräsident Hans-Werner Tovar und Uwe Wanger angehörten, reiste im August nach Qingdao und Hangzhou, zwei Städte, zu denen Kiel und Schleswig-Holstein beste Beziehungen haben. Mit Qingdao verbindet die Stadt seit mehr als 13 Jahren eine enge Freundschaft. So halfen die Kieler im Vorfeld der Olympischen Sommerspiele 2008 mit ihrem Segel-Know-how tatkräftig dabei, das Qingdaoer Segelrevier auf die anstehenden Wettkämpfe vorzubereiten. Jedes Jahr gibt es gegenseitige Besuche und der Austausch im Sport- und Kulturbereich läuft sehr gut. In Hangzhou, Hauptstadt der schleswig-holsteinischen Partnerprovinz Zhejiang, unterhält die Wirtschaftsförderung und Technologietransfer Schleswig-Holstein GmbH seit mehr als 20 Jahren eine Außenstelle – das Schleswig-Holstein Business Center (SHBC). Beste Voraussetzungen also, um den bereits bestehenden Aktivitäten mit China in Bildung, Sport und Kultur neue Komponenten im Wirtschaftsbereich hinzuzufügen.

Bereits beim ersten Treffen wurde konkret über gemeinsame Projekte gesprochen.

Denn das haben sich OB Kämpfer, seit drei Jahren im Amt und gleichzeitig auch Wirtschaftsdezernent der Stadt Kiel, und seine Mitstreiter vorgenommen. Während der Chinareise ging es daher in erster Linie darum, Kiel und die Region bei Investoren und Partnern aus der Wirtschaft bekannter zu machen, neue Wirtschaftskontakte zu erschließen und Möglichkeiten der Zusammenarbeit auszuloten. Nach vier programmreichen Tagen in Qingdao ging es weiter nach Hangzhou: Besuch beim Bürgermeister, auch hier Gespräche mit CCPIT-Vertretern, Standortpräsentation. Die Mitarbeiter vom SHBC hatten alles darangesetzt, um für die Kieler Delegation passende Gesprächspartner, Unternehmen und Institutionen einzuladen. Mit Erfolg. Bereits beim ersten Treffen mit Zhou Wenbo, Geschäftsführer einer Investmentgesellschaft, und Vertretern seines Unternehmens Yuyou E-Commerce in Hangzhou wurde sehr konkret über ein gemeinsames Projekt gesprochen. Eine Einladung zur Digitalen Kieler Woche im September folgte, eine gute Gelegenheit, um den Gästen das Potenzial und die schönen Seiten der Region zu vermitteln und Kontakte zu Akteuren der Tourismuswirtschaft herzustellen.

In der „Nische“ starten

Denn das, was Einwohner an Schleswig-Holstein schätzen und was Urlauber an der Region ebenso begeistert – Lebensqualität, Natur und Klima, Ruhe, wenig Stress, dazu Backsteinarchitektur, Leuchttürme, Wattenmeer oder auch Urlaubsorte, die noch nicht jeder auf dem Schirm hat – all das kann auch für chinesische Touristen interessant sein. Nachdem deren erster Hunger auf die Top-Sehenswürdigkeiten außerhalb Chinas gestillt ist, sinkt auch das Interesse an klassischen Städte- und Rundreisen. Seit zwei Jahren steigt dagegen die Nachfrage nach Strand- und Badeurlauben und auch Kreuzfahrten werden immer beliebter. Hier kann Yuyou E-Commerce ansetzen. Das Reiseportal hat bisher hauptsächlich Reisen innerhalb Chinas vermittelt und will nun mit der Vermittlung von Reisen nach Europa einen neuen Geschäftsbereich aufbauen. „Ein Nischenbereich“, sagt Uwe Wanger, denn die von Yuyou definierten Zielgruppen sind junge, sportbegeisterte Chinesen auf der einen Seite und „Best Ager“ auf der anderen. Dabei ziele das Unternehmen auf ältere Reisende, die auslandserfahren sind und die sich „begleitet“ abseits der Tourismus-Hotspots neue Urlaubsziele erschließen wollen, zum Beispiel auch Skandinavien. Damit passen Yuyou und Kiel sehr gut zueinander. Die Stadt, die ihr Potenzial unter der Marke „Kiel.Sailing.City“ zusammengefasst hat, organisiert seit Jahren erfolgreich Sommercamps für Jugendliche, für Hand- und Fußballer und natürlich für Segler. Während zu den Ballsportcamps fast ausschließlich Kinder und Jugendliche aus Deutschland anreisen, kommen zu den Segelcamps regelmäßig auch zahlreiche Teilnehmer aus Qingdao. Eine gute Basis für die von Yuyou geplanten Jugendsportreisen. Und auch die Wünsche der Best Ager dürften ohne Weiteres zu erfüllen sein. Kiel wolle die „Leisure-Karte“ künftig noch besser spielen, betont Uwe Wanger. Dazu gehörten auch die Möglichkeiten, die die regelmäßigen Fährverbindungen von Kiel aus nach Göteborg und Oslo bieten. Kiels Vorzüge als Stadt am Meer, Minikreuzfahrt und dann vielleicht noch weiter zum „Polarlicht gucken“? Das liegt im Trend, und warum sollte dieses Konzept nicht auch Chinesen begeistern?

Zhou Wenbo hat sein Geld an der Börse gemacht. Für den 36-Jährigen ist Schleswig-Holstein kein Neuland, seit 2016 er ist mit seiner Firma Infincare in Eckernförde ansässig. Er weiß die Vorzüge des nördlichen Bundeslandes zu schätzen. Das – zusammen mit jüngsten Entwicklungstrends im Reiseverhalten der Chinesen, Zhous Wissen um Wünsche und Bedürfnisse „Älterer“, den touristischen Möglichkeiten von Kiel und Umgebung sowie – last but not least – dem Tourismus-Know-how der Stadt an der Förde haben dazu beigetragen, dass beide Seiten rasch ihre Geschäftsidee vom norddeutschen Zentrum für Tourismus entwickelt haben und die Kooperation vertraglich besiegelt werden konnte.

Mit der Eröffnung des „German Center Hangzhou – Norddeutsches Zentrum für Tourismus“ am 24. November 2017 können die 18 Mitarbeiter von Yuyou E-Commerce unter Leitung ihrer Chefin Song Ying nun gezielt chinesische Gäste nach Kiel und Schleswig-Holstein vermitteln. Die Räumlichkeiten im Zentrum Hangzhous umfassen knapp 700 Quadratmeter Fläche. Ein Raum ist den touristischen Möglichkeiten Kiels vorbehalten und ein großer Ausstellungsraum thematisiert Schleswig-Holstein als Urlaubsregion und Investitionsstandort. Dazu ein Konferenzraum, ein Multimediaraum mit Live-Kontakt nach Deutschland und drei kleinere Beratungszimmer. In der Anfangsphase wird Yuyou von Kiel-Marketing umfassend bei Anbahnung und Betreuung unterstützt. Und natürlich stellen die Kieler auch Imagefilme, Poster und Flyer in chinesischer Sprache zur Verfügung. Wenn das Projekt läuft, werden diese Aufgaben an einheimische Firmen abgegeben, so Wanger. Denn schließlich will Kiel-Marketing die „Leisure-Karte“ nicht nur in China spielen.

Dieser Beitrag ist in ChinaContact 1-2/2018 erschienen.