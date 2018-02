John Deere gewinnt Rechtsstreit gegen Industrieministerium

MOSKAU. Das Ministerium für Industrie und Handel hat dem US-amerikanischen Landmaschinenhersteller John Deere zu Unrecht keine Fördermittel gewährt. Dies geht aus einem Urteil des Moskauer Schiedsgerichts vom 31. Januar hervor.

Das Ministerium habe seine illegale Schlussfolgerung widerrufen, die dem Unternehmen John Deere staatliche Sanktionen entzieht, hieß es. Das Unternehmen hatte ordnungsgemäß alle Unterlagen eingereicht, um Subventionen für einen vergünstigten Absatz von Landmaschinen zu erhalten. Die Behörde hatte die Ablehnung der Förderung damit begründet, dass John Deere den Besitz von technischen und Designrechten nicht ausreichend dokumentiert habe. Dies sei kein Grund für eine Ablehnung, urteilte das Gericht. Der Agrartechnikhersteller produziert in Orenburg und Domodedowo Sämaschinen mit einer lokalen Fertigungstiefe von 60 Prozent. Dafür hatte das Unternehmen bereits staatliche Subventionen erhalten. Die russische Regierung will bis 2023 die Anforderungen für den Erhalt von staatlichen Subventionen in der Branche der Landmaschinenhersteller erhöhen. Dann sollen bis zu 80 Prozent der auf dem Markt angebotenen Agrartechnik in Russland hergestellt werden.