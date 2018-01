Weitere US-Sanktionen gegen russische Firmen

MOSKAU. Die USA haben Sanktionen gegen weitere Firmen und einzelne Personen in Russland verhängt.

Auf der vom Finanzministerium am 26. Januar in Washington veröffentlichten Liste steht nun auch das Unternehmen Power Machines (Silowyje Maschiny), das gemeinsam mit Siemens ein Gasturbinenwerk in St. Petersburg betreibt. An diesem Joint Venture besitzt der deutsche Technologiekonzern Mehrheitsanteile. Das US-Finanzministerium ergänzte die Liste um 20 Unternehmen und 21 Personen. Darunter befinden sich unter anderem Alexej Mordaschow, Aufsichtsratschef von Power Machines, sowie seit August 2017 der russische Technologiekonzern Rostec. Grund für die Erweiterung der Sanktionsliste ist der Rechtsstreit zwischen Siemens und der Rostec-Tochter Technopromexport. Diese hatte 2015 einen Vertrag über die Lieferung von Gasturbinen mit Siemens abgeschlossen. Dabei sei Siemens davon ausgegangen, dass die Technik für den Bau eines Kraftwerks im südrussischen Taman, 20 Kilometer von der Krim entfernt, bestimmt war. Das Gemeinschaftsunternehmen von Siemens und Power Machines steht bisher nicht auf der Sanktionsliste. Die neuen Strafmaßnahmen könnten dennoch zu Problemen unter den Hauptaktionären führen, sagte Alexej Panich von der Großkanzlei Herbert Smith Freehills.