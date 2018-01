China hat die schnellsten Supercomputer der Welt

HONGKONG (GTAI). Die VR China hat sich in die Spitzenliga der Supercomputer hochgearbeitet. Die neueste Anlage mit einer Rechenleistung von über 90 Petaflops soll sogar komplett in Eigenregie gebaut worden sein. Doch hinter den Schlagzeilen verbergen sich auch Schwächen, denn lediglich zwei Vorzeigeprojekten steht eine Vielzahl von relativ kleinen Rechnern gegenüber. Zudem besteht bei der Steuerungssoftware noch Aufholbedarf.

China ist der weltweit größte Hersteller von Computern. Laut Angaben des China Statistical Yearbook produzierte die Volksrepublik 2016 rund 165 Millionen Notebooks und 290 Millionen sogenannte Mikrocomputer. Mit Lenovo verfügt das Land zudem über einen international bekannten und renommierten Markenanbieter.

Das „Reich der Mitte“ stellt aber nicht nur Computer für den Endverbraucher her, sondern zunehmend große Anlagen für industrielle und wissenschaftliche, aber auch militärische Zwecke. Die weltweit schnellsten sogenannten Supercomputer standen 2017 laut Angaben der Internetplattform „Top500“ nicht mehr in den USA, sondern in China. Der größte von ihnen fristet sein Dasein im National Supercomputing Center in Wuxi, in der Nähe von Shanghai. Er kommt auf eine Rechenleistung (Rmax) von 93 Petaflops.

Überblick Supercomputer in der VR China

(Auswahl, weltweite Rangfolge, Rechenleistung in Petaflops)

Rangfolge Standort Rechnername Leistung *) 1 National Supercomputing Center in Wuxi Sunway TaihuLight 93,0 2 National Supercomputing Center in Guangzhou Tianhe-2 33,9 52 National Supercomputing Center in Tianjin Tian-he1A 2,6 64 LVLiang Cloud Computing Center Tianhe-2 LVLiang Solution 2,1 73 Internet Service A Inspur TS10000 1,7 96 Regierung, Beijing AIGIS 1,3

*) Rmax

Auch in der Durchschnittbetrachtung liegt die Volksrepublik vor den Vereinigten Staaten auf Rang eins. Während in den USA 2017 nur 144 der weltweit schnellsten 500 Supercomputer liefen, betrieb China ganze 202 Stück. Gemessen an der Rechenleistung erreichten die Amerikaner einen Anteil von 30 Prozent (an den 500 größten Anlagen). Das „Reich der Mitte“ kam indes auf eine Quote von 35 Prozent.

Top500er Ranking birgt Schwächen

Rankings haben bekanntlich ihre Schwächen und lassen sich an der einen oder anderen Stelle hinterfragen. So betreiben die Chinesen zwar zwei Supercomputer, die an der Weltspitze liegen. Im oberen Mittelfeld zeigen sie jedoch erhebliche Schwächen. Unter den folgenden 98 schnellsten Supercomputern der Erde standen 2017 lediglich vier in der Volksrepublik. Somit betrieb das „Reich der Mitte“ nur sechs der weltweit 100 leistungsfähigsten Superrechner, die USA aber ganze 36 Stück. Mit anderen Worten: China besitzt zwei Vorzeigeanlagen und daneben sehr viele vergleichsweise langsame Rechner.

Die 100 schnellsten Supercomputer der Welt (Rechenleistung in Petaflops)

Land Anzahl Gesamtleistung *) USA 36 161,5 Japan 13 72,3 Deutschland 9 28,2 Vereinigtes Königreich 9 26,8 Frankreich 9 23,0 VR China 6 134,6 Schweiz 2 21,0

*) Rmax

Nun ist das Betreiben der Computer nur eine Seite der Medaille. Wichtig ist daneben, wo die Anlage hergestellt wurde beziehungsweise welches Land die Kernkomponenten zuliefert. Während China bei der Produktion des zweitschnellsten Superrechners der Welt – dem „Tianhe-2“ – noch auf Chips von Intel setzte, soll die Nummer eins der Weltrangliste „Sunway TaihuLight“ komplett in Eigenregie gefertigt worden sein.

Nachholbedarf bei Software

Zwar betreiben die Chinesen inzwischen die beiden größten Computer der Welt. Doch hinken sie bei der Software, die die Superrechner steuern, der Konkurrenz etwa aus Japan und den USA noch deutlich hinterher. Der Wettbewerbsvorsprung der beiden genannten Nationen soll auf diesem Gebiet laut Angaben von Branchenkennern bei bis zu zehn Jahren liegen. Bildlich gesprochen sitze in der Volksrepublik ein eher unerfahrener Fahrer in einem Ferrari.

In einer weiteren Hinsicht liegt China ebenfalls nicht an der Weltspitze: Der global größte Hersteller von Supercomputern war 2017 gemäß Top500 das US-amerikanische Unternehmen Hewlett-Packard. Erst an zweiter Stelle folgte Lenovo. Das in der Öffentlichkeit eher unbekannte chinesische Unternehmen Inspur erreichte Rang drei. Von den 100 größten Superrechnern waren jedoch lediglich 14 – und dies zumeist auch nur teilweise – von chinesischen Firmen oder Forschungseinrichtungen gebaut worden. Acht davon stehen in Europa. In allen Fällen war Lenovo am Bau beteiligt.

Supercomputer mit chinesischer Zulieferung in Europa

(Weltweite Rangfolge, Rechenleistung in Petaflops)

Rangfolge Standort Hersteller Leistung *) 14 CINECA (Italien), Marconi Intel Xeon Phi Lenovo/Intel 7,4 16 Barcelona Supercomputing Center (Spanien), MareNostrum Lenovo 6,0 44 Leibniz Rechenzentrum, SuperMUC Lenovo/IBM 2,9 45 Leibniz Rechenzentrum, SuperMUC Phase 2 Lenovo/IBM 2,8 51 Energy Company (Italien), HPC3 Lenovo 2,6 72 CINECA (Italien); Marconi Intel Xeon Lenovo/Intel 1,7 76 NCI-NF (Österreich), Raijin Fujitsu/Lenovo/Xeon 1,7 100 Max-Planck-Gesellschaft Lenovo/IBM 1,3

*) Rmax

