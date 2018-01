Person der Woche: Justin Trudeau

ASPEKTE:

Kanadischer Premier überrascht mit Reanimierung des TPP ohne die USA

Neue Variante des Abkommens soll ebenso China ausbremsen

Im März soll die neue Vereinbarung unterschrieben werden

Dass gerade der kanadische Premierminister Justin Trudeau das Transpazifische Partnerschaftsabkommen reanimiert, ist eine Überraschung. Denn noch im November hatte der Politiker beim APEC-Gipfel in Vietnam dafür seine prinzipielle Zustimmung verweigert und damit seinen asiatischen Kollegen und potentiellen Handelspartnern vor den Kopf gestoßen. Nachdem Trump vor ziemlich genau einem Jahr sein erstes Wahlkampfversprechen einhielt und die USA aus dem Abkommen zurückzog, schien es erst so, als sei TPP, wie zuvor sein transatlantischer Bruder TTIP, erst einmal vom Tisch.

Doch nun wollen Kanada und seine Partner unbedingt den Freien Handel nach gemeinsamen Regeln ermöglichen. An dem neuen Abkommen, dem „Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Trade“ werden sich Australien, Brunei, Chile, Japan, Kanada, Malaysia, Mexiko, Neuseeland, Peru, Singapur und Vietnam beteiligen. Es ist dabei auch ihr erklärtes Ziel, sich damit besser gegen die wirtschaftliche Vormachtstellung Chinas in der Region zu wappnen.

Bemerkenswert ist, dass nach dem Ausscheiden der USA die Initiative zur Weiterführung des Projektes gleichzeitig von verschiedenen anderen Ländern übernommen worden ist: Chile berief einen Gipfel ein (Person der Woche berichtete), der australische Premierminister Malcom Turnbull bemühte sich unermüdlich beim APEC-Gipfel im vergangenen November in Tokyo war TPP das Hauptthema. Japan ist nach den USA die zweitgrößte Volkswirtschaft in der Wirtschaftsgemeinschaft und hatte sich die Neuverhandlung eines transpazifischen Partnerschaftsabkommens auf die Agenda geschrieben. Doch es war der publikumswirksame kanadische Premier, Justin Trudeau, der das Abkommen, das 14 Prozent der Weltwirtschaft abdecken wird, vergangene Woche in Davos wieder auf die Weltbühne führte. Bereits im März soll das neue Abkommen – dann wieder in Chile – unterschrieben werden.

AUSSAGEN:

Trudeau hält die Abkehr von der Globalisierung für falsch

Seiner Meinung nach verlangsamen Barrieren und Zölle das Wirtschaftswachstum

Das neue Abkommen wird seiner Einschätzung nach allen Partnern nutzen

Über Welthandel:

„Es ist ein großer Tag für fortschrittlichen Handel auf der ganzen Welt“ (01/2018)

„Wir befinden uns gerade an einem Angelpunkt in der Welt, wo wir entscheiden, ob wir offen und selbstbewusst zusammenarbeiten und Erfolg haben oder ob wir alle getrennt und isoliert schwanken.“ (12/2017)

Über Fortschritt durch Handel:

„Die Abkehr von der Globalisierung bringt uns in die falsche Richtung.“ (…) „Und was wir in Kanada tun, ist sehr darauf ausgerichtet, integratives Wachstum zu zeigen; Vielfalt, Chancen für alle, ist ein Weg vorwärts und ich finde viel von diesen Wünschen auf der Weltbühne widergespiegelt.“ (09/2016)

„Das Problem ist jedoch, dass wenn Sie am Ende einen sehr protektionistischen Weg gehen, wenn Sie am Ende Barrieren und Zollmauern schaffen, am Ende das Wirtschaftswachstum verlangsamen, und jeder leidet darunter, und besonders die Mittelschicht.“ (04/2017)

„Wir werden immer durch die vorhandenen Strukturen schauen, wie wir bessere Gelegenheiten zum Handeln und zur Zusammenarbeit mit unseren engsten Partnern schaffen.“ (04/2017)

Über die Zusammenarbeit mit China:

„China und Kanada teilen die Überzeugung, dass mehr Offenheit und mehr Zusammenarbeit der richtige Weg sind. Das Schließen unserer Türen wird nur unseren Unternehmen und unseren Bürgern schaden.“ (12/2017)

„Während wir uns in einer Post-TPP-Welt bewegen, sind wir sehr daran interessiert, unsere Beziehungen zu Asien weiter auszubauen, um zu sehen, wie wir die Dinge zusammenbringen können.“ (04/2017)

Zu TPP:

„Das in Tokyo erreichte Abkommen ist der richtige Deal. (…) Es wird zum Nutzen aller Partner sein.“ (01/2018)

Über NAFTA:

„Wir bemühen uns, unseren Nachbarn im Süden zu überzeugen, wie gut NAFTA ist.“ (01/2018)

“Wir wissen, dass Handel, NAFTA, der freie und offene Handel zwischen Kanada und den USA Millionen von guten Arbeitsplätzen auf beiden Seiten der Grenze schafft.“ (04/2017)

ANSICHTEN:

Experten glauben, dass TPP die amerikanisch-kanadischen Beziehungen belastet

Kanadier freuen sich über Verbesserungen

Japaner wundern sich darüber, dass Trudeau seine Meinung zu TPP geändert hat

„Washington und Ottawa erleben einen ihrer kältesten Winter seit Jahrzehnten – eine passende Kulisse zum frostigen Stand der Nafta-Neuverhandlungen.“

Analysten-Team der größten kanadischen Bank RBC (01/2018)

„Wir freuen uns, das wir bessere Ergebnisse in kulturellen Fragen sowie beim Handel mit Autos mit Japan erreicht haben – ebenso sind viele Bestimmung zum geistigen Eigentum ausgesetzt worden, die den kanadischen Interessengruppen Sorge bereitet haben.“

Francois-Philippe Champagne, Kanadischer Minister für internationalen Handel

“Wir wissen immer noch nicht, warum Kanada die Meinung geändert hat. (…) Alles, was ich im Moment sagen kann, ist, dass derjenige, der nach Änderungen fragt, auch die Details seiner eigenen Anfrage erklären sollte”

Mitsuru Myochin, Berater im japanischen TPP-Verhandlungsteam (12/2017)