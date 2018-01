„Das Geschäft verlagert sich“

Der bayerische Logistiker Emons ist seit 2003 in Belarus aktiv. Die Sanktionen in Russland haben nicht nur das Geschäft einbrechen lassen, sie zwingen das Unternehmen auch, sich neue Projekte zu suchen, berichtet East-Area-Manager Dieter Müller.

Herr Müller, warum hat sich Emons für Belarus als ersten Standort für das Ost-Geschäft entschieden?

Müller: Wir haben 2002 begonnen, das Osteuropa-Geschäft zu erschließen. Belarus war das nächstliegende Land. Zudem ist es wesentlich kleiner als Russland. Es diente sozusagen als „Gate“ oder Eingang zu Osteuropa. Geplant war natürlich, in jedem Land in Osteuropa eine Gesellschaft zu eröffnen. Belarus war nur der Anfang. Die Gesellschaft in Minsk haben wir 2003 gegründet. 2004 kam die Ukraine mit Kiew, 2005 Moskau. So ging es weiter, bis 2013 Almaty folgte. Wir haben zudem Transportfirmen gegründet. In Minsk, Kiew und Moskau betreiben wir reine Speditionsgesellschaften ohne eigenes Equipment. Darüber hinaus haben wir eigene Transportgesellschaften in Smolensk, Almaty und Vilnius, die rein als Frachtführer arbeiten und für unsere Speditionsbetriebe die Transportleistungen erbringen. Litauen ist zwar ein EU-Land, aber wichtig für den Transit nach und aus Russland.

Aber was spricht für Belarus und nicht etwa die Ukraine?

Müller: Wir haben ja relativ spät mit dem Ost-Geschäft begonnen. Wir waren nicht der erste ausländische Betrieb, der sich in Belarus niedergelassen hat. Aus meiner früheren Zeit weiß ich, dass es sehr schwierig war, dort überhaupt Fuß zu fassen. Die ganze Infrastruktur war nicht vorhanden, die Gesetzgebung war nicht vorhanden. Als wir als Emons dort angefangen haben, war es bereits wesentlich besser und leichter. Wir haben mit drei Mann begonnen, die Gesellschaft hat sich Zug um Zug sehr stark entwickelt. Wir hatten einen guten Marktzugang, konnten die Infrastruktur nutzen und haben mittlerweile einen Betrieb mit 30 Leuten. In Belarus ist ein normales Sammelgutgeschäft möglich. Das Straßennetz ist oder wird ausgebaut. Da hat sich viel getan. Die Ukraine ist dagegen mittlerweile im freien Fall. Jeder macht, was er will. Korruption ist noch stärker als in Belarus.

Belarus will mit dem Großprojekt Great Stone Investoren anlocken. Namhafte Unternehmen haben sich bereits im belarussisch-chinesischen Industriepark angesiedelt. Profitieren Sie davon?

Müller: Nein. Ich kenne dieses Vorhaben und es ist eine Überlegung wert, sich dort zu engagieren, aber eine Auswirkung als solche haben wir bisher nicht gemerkt. Ausgewirkt haben sich die Sanktionen (gegen Russland, Anm.).

Wie?

Müller: Brutal. Sie waren nicht gegen Belarus, aber das Land wurde in Mitleidenschaft gezogen. Wir haben dadurch Umsätze von einer halben Million verloren. Mittelständische Betriebe haben den Export nach Russland eingestellt, weil ihnen der Aufwand und die Prüfungen zu umständlich und zu kostspielig waren. Sie haben dann die Finger vom Export nach Russland gelassen. Das Geschäft hat sich mittlerweile komplett geändert.

Und Emons?

Müller: Wir haben weitergemacht. Wir waren in Moskau ja schon mit einer Gesellschaft engagiert. Die Gesellschaft dort hat nach wie vor gute Gewinne erwirtschaftet, aber die Auswirkungen haben wir in Deutschland gemerkt. Das Russland-Geschäft einzustellen, ist so eine Sache. Das Land ist zu groß und nach wie vor ein Markt der Zukunft, das kann man nicht einfach vergessen. Ein Unternehmen kann aber nicht mehr allein vom Export der Mittelständler überleben. Man muss sich um Projektgeschäfte und größere Aufträge kümmern, die nach wie vor vorhanden sind.

2015 wurde die EAWU gegründet. Was bedeutet das für Sie? Ist die Logistik einfacher geworden?

Müller: Einfacher ist nichts geworden. Die Bedingungen sind die gleichen, obwohl die Eurasische Wirtschaftsunion eine gute Sache ist. Durch die Zollunion haben wir die Sanktionen deutlich gespürt. Es wurde weniger direkt nach Russland exportiert, sondern mehr über Belarus. Ich denke, die Zollunion kann in Richtung EU gehen. Wenn sich die Rahmenbedingungen verbessern, wird es bestimmt einfacher. Die Hemmschwelle sind aber nach wie vor die Sanktionen. Wenn sie nicht wären, wäre wahrscheinlich alles wunderbar. Aber was wir auch feststellen ist, dass aufgrund der Sanktionen viele deutsche Betriebe ihre Produktion nach Russland verlagert haben. Dadurch wird der deutsche Import aus Russland eine verstärkte Rolle spielen.

Das Geschäft verlagert sich also. Statt von Europa nach Russland geht es von Russland und Asien nach Europa?

Müller: Genau. Waren werden dort produziert. Deutsche Unternehmen sind in Russland zahlreich. Ich denke auch, dass sich der Importmarkt, also die Waren, die Russland importiert, nach China verlagert hat. Die Russen kaufen wegen der Sanktionen mehr in China als in Deutschland. Nur bestimmte Dinge, bei denen die Qualität in Deutschland besser ist, werden noch direkt bezogen. Die Sanktionen sind das große Hemmnis. Ursprünglich war unser Ziel, von Europa nach Osteuropa zu exportieren und dort unsere eigenen Häuser zu haben, die die Ware verteilen. Heute stellen wir fest: Das Geschäft ist dabei sich zu verlagern. Der Export aus Deutschland ist aus unserer Sicht komplett eingebrochen. Mittlerweile scheint es sich aber zu stabilisieren. Wir werden aber nicht mehr das Niveau erreichen, das wir vorher hatten. Das Geschäftsfeld ändert sich. Es werden Transporte von China nach Russland interessant werden und aus Russland nach Europa und in die anderen GUS-Staaten. Deshalb ist es gut, dass wir dort mit eigenen Gesellschaften vertreten sind, die die Geschäfte abwickeln können.

Das liegt sicher auch an dem Projekt „Neue Seidenstraße“, das Russland und China vorantreiben.

Müller: Wenn man in Kasachstan ist, dann ist China sehr präsent. Es bietet sich an, dort Transporte durchzuführen, vor allem auf der Seidenstraße von China nach Europa. Wir sind da an verschiedenen Projekten beteiligt. Wir haben auch Verträge mit verschiedenen Bahnen geschlossen, um die entsprechenden Konditionen zu bekommen. Mittlerweile werden viele Container, die bisher per Seefracht verschickt würden, auf den China-Zug verladen. Wobei es da Probleme mit einer Trasse in Polen gibt. Deshalb überlegen wir, die Container in Russland umzuladen, um dann flexibler mit der Lkw-Zustellung ab Russland zu sein. Aber die Seidenstraße ist ein Riesenthema für unsere Branche. Jeder versucht, seinen Platz in diesem Projekt zu finden. So machen wir das natürlich auch.

Herr Müller, herzlichen Dank für das Gespräch!

Das Interview führte Elena Matschilski.

Das Interview ist in OstContact 01/02-2018 erschienen.