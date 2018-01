Erstes „Talent-Visum“ an Deutschen ausgestellt

BERLIN. Axel Schweitzer, Vorsitzender der ALBA Group, hat als erster Deutscher ein „Talent-Visum“ erhalten. Die chinesischen Behörden stellen dieses Visum seit dem 1. Januar 2018 aus.

Shi Mingde, der chinesische Botschafter in Deutschland, hat am Dienstag das „Talent-Visum“ an Herr Schweitzer in Berlin ausgestellt.

Seit 2014 baut der Konzern Alba sein Geschäft in China aus. In den nächsten fünf Jahren soll nach eigenen Angaben mit dem Bau von acht Recycling-Anlagen in verschiedenen Regionen Chinas begonnen werden. Die drei Milliarden Yuan teuren Projekte sollen vornehmlich chinesisch-deutsche Joint Ventures werden. Vor allem in der Provinz Guangdong soll dieses Geschäftsmodell angewendet werden.

Das sogenannten „Talent-Visum“ gewährt dem Inhaber ein Aufenthaltsrecht von zehn Jahren mit mehrmaliger Einreise nach China. Es soll sowohl Fachkräfte als auch Führungspersonen aus Wissenschaft und Technologie, Unternehmer und professionelle Künstler sowie leitende ausländische Angestellten bei den chinesischen Staatsmedien zu ermutigen, in das Land zu ziehen und dort zu bleiben. Momentan handelt es sich bei diesem Visum jedoch nur um ein Arbeitsvisum und kein unbefristete Aufenthaltsgenehmigung. Es erlaubt dem Inhaber weiterhin, bis zu 180 Tage am Stück in China zu bleiben. Partner und Kinder der „High-End“-Talente können dasselbe Visum erhalten.