Moskau forciert Exporte von Lebensmitteln

BERLIN. Russland setzt weiter auf die Entwicklung seiner Landwirtschaft und den Außenhandel.

„Wir wollen noch viel mehr Lebensmittel exportieren“, erklärte der stellvertretende Wirtschaftsminister Jewgeni Gromyko im Vorfeld der Grünen Woche, die in der vergangenen Woche begonnen hat. „Wir exportieren bisher schon Getreide für über 20 Milliarden Dollar“, erklärte der Politiker. Auf der Grünen Woche konkretisierte Gromyko, dass dafür jedoch die Produktionen gesteigert werden müssten. „Noch immer gibt es zu viel Produktion in Hinterhöfen, insbesondere bei Kartoffeln.“ Die russische Landwirtschaft hat sich in den vergangenen Jahren zu einer der erfolgreichsten Branchen der Wirtschaft entwickelt. In diesem Jahr könnte das Land erstmals zweitgrößter Getreideexporteur hinter den USA werden, wie das russische Branchen-Analyseinstitut „SovEkon“ mitteilte. Im Wirtschaftsjahr 2017/2018 geht das Zentrum von einem Export in Höhe von 44 Millionen Tonnen Getreide aus.