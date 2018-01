Mehr Touristen reisen ins Ausland

MOSKAU. Immer mehr Russen reisen ins Ausland. Die Anzahl der russischen Touristen, die 2017 Auslandsreisen unternommen haben, stieg im vergangenen Jahr um sieben Prozent auf 1,3 Milliarden Menschen.

Damit verzeichnete die Weltorganisation für Tourismus (UNWTO) den höchsten Wert in der Reisestatistik für Russland seit 2010. In den ersten drei Quartalen des vergangenen Jahres gaben russische Touristen 31,2 Milliarden US-Dollar und damit 30 Prozent mehr Geld als im Vorjahreszeitraum für Auslandsreisen aus. In diesem Zeitraum fiel auch der Preis für Auslandsflüge um elf Prozent auf durchschnittlich 20.500 Rubel (294 EUR). Die meisten russischen Touristen unternahmen Reisen in die Türkei oder Zypern. Viele Kunden seien preisbewusster geworden, sagte Anna Podgornaja, Chefin des Reiseanbieters Pegas Touristik: „Unsere Kunden buchen eher in der Nebensaison Vier- oder Fünf-Sterne-Hotels“. Die meisten verreisen einmal im Jahr. Bis 2013 waren Reisen bis zu viermal im Jahr üblich.