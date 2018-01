China State Grid plant die Beteiligung an dem deutschen Stromnetz

BELGIEN. Die State Grid Corporation of China verhandelt über den Erwerb von 20 Prozent der Anteile an der 50Hertz Transmission GmbH, einem der größten Stromnetzbetreiber in Deutschland. Der Deal könnte bis zu 800 Millionen Euro schwer sein, berichtet der Finanzdienst Bloomberg.

50Hertz gehört zu einer Holding Eurogrid International SCRl, die zu 60 Prozent von dem belgischen Übertragungsnetzbetreiber Elia und zu 40 Prozent von dem australischen Infrastrukturfonds IFM Investors mit gegründet wurde. IFM Investors teilte Elia mit, dass es sich im Gespräch mit China State Grid befindet und plant, die Hälfte seines 40-prozentigen Anteils an das chinesische Unternehmen zu verkaufen. 50Hertz ist einer der vier in Nord- und Ostdeutschland aktiven Übertragungsnetzbetreiber und verantwortlich für die Offshore-Windenergie in der deutschen Ostsee.