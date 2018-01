Personen der Woche: Jerzy Kwieciński

ASPEKTE

Der neue Minister für wirtschaftliche Entwicklung ist enger Mitarbeiter des Premiers.

Die EU-Mittel-Akquise ist seine wichtigste Aufgabe.

Der verschärfte Konflikt mit Brüssel stellt den 58-Jährigen vor eine extreme Herausforderung.

Polen vollzieht gerade einen Einschnitt: Der neue Premier Mateusz Morawiecki, der vorher Minister für regionale wirtschaftliche Entwicklung war, hat zu Jahresanfang das Kabinett umgebaut. Seinen Nachfolger in diesem Wirtschaftsressort zu finden, war besonders wichtig, weil das Ministerium ein Schlüsselressort ist. Hier entschied sich Morawiecki für einen seiner engsten Mitarbeiter, den Staatssekretär Jerzy Kwieciński, auf den gleich eine extreme Herausforderung zukommt. Der 58-jährige Ingenieur, der erst seit 2014 Mitglied der Regierungspartei PiS ist, muss für die Akquise der EU-Mittel sorgen, die durch die Einleitung des Vertragsverletzungsverfahrens gegen Polen unter Druck stehen. Auch für die Investoren ist es wichtig, dass das Land weiter die Mittel bekommt, weil viele staatliche Aufträge damit finanziert werden. Zumindest dürfte der Ton nicht noch schärfer werden. Denn Kwieciński, der früher in der Vertretung der EU-Kommission in Warschau gearbeitet hat, gilt als „kultiviert“, „ausgeglichen“ und fachlich „versiert“. So beschreibt ihn die polnische Presse, die ihn bisher kaum beachtet hat.

AUSSAGEN:

Der PiS-Politiker unterstützt die europäische Integration.

Er hält sich bei Einschätzungen über möglichen EU-Mittelverlust zurück.

Der EU-Fachmann glaubt noch nicht an Euro-Einführung in Polen.

Über die europäische und internationale Rolle Polens (2011)

„Die Bedeutung Polens ist international gewachsen.“

„Wir fühlen uns als gleichberechtigte Bürger Europas.“

„Wir sind eine Gesellschaft, die sehr stark die europäische Integration unterstützt.“

Über die Androhung Brüssels, sein Land könne EU-Mittel verlieren (2018)

„In Europa herrscht Demokratie, weswegen man solche Stimmen immer hören kann.“

„Dafür müssten erstmal neue rechtliche Bedingungen geschaffen werden, die die Zustimmung sämtlicher Mitgliedsstaaten erfordert.“

„Fakt ist, dass diese Gelder perspektivisch sowieso weniger werden, weil Großbritannien austritt.“

Über die jüngste Diskussion in Polen über die Euro-Einführung (2018)

„Derzeit wäre der Beitritt Polens zur Euro-Zone angesichts der ökonomischen Voraussetzungen nicht der richtige Schritt.“

Über seine Vorgängerin (2018)

„Beata Szydło war bestimmt ein sehr guter Premier und hat uns ganz hervorragend durch die erste Etappe der Veränderungen geführt, die notwendig waren.“

Über Digitalisierung (2018)

„Mein Ziel und dasjenige meines Ressorts ist es, ein Polen ohne Papier zu schaffen.“

Über die USA (2017)

„Die polnisch-amerikanische Zusammenarbeit in der Verteidigungsindustrie hat eine große Bedeutung für unser Land.“

Über Innovation, die Wirtschaft und den Außenhandel (2017)

„Die Investitionen, der Export und der Konsum sind die Säulen des Wachstums der Wirtschaft Polens – und zwar bei einem Tempo zwischen vier und fünf Prozent in den kommenden Jahren.“

„Wenn ich einen besonders wichtigen Faktor in unserer Strategie hervorheben sollte, dann wäre es die Innovation.“

ANSICHTEN:

Experten sehen ihn überwiegend als Fachmann für EU-Mittel.

Kritiker bezweifeln, ob Kwiecinski Erfolg haben kann.

Journalisten heben seine Kompetenz hervor.

„Mit ihm bekommt die Verwaltung der EU-Fördermittel eine noch größere Priorität als bisher.“

Adam Woźniak, Wirtschaftsjournalist der konservativen Tageszeitung Rzeczpospolita (2018)

„Es gibt in der Regierung keinen Besseren, der dafür geeignet wäre.“

Marcin Wajda, Polnischer Ökonom über seine wichtigste Aufgabe, die EU-Mittel zu verwalten (2018)

„Ein herausragender Fachmann für EU-Mittel“

Agata Kalińska, Finanzjournalistin vom Portal „www.money.pl“ (2018)

„Schon bald wird er sich stark anstrengen müssen, um sie überhaupt zu bekommen.“

Edyta Bryła, Journalistin der liberalen Tageszeitung Gazeta Wyborcza (2018)