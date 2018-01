Chinesische Übernahme bei C&A?

DÜSSELDORF. Das Familienunternehmen C&A plant einen Verkauf des Modeunternehmens nach China, berichtet das Nachrichtenmagazin „Der Spiegel“.

Ein C&A-Sprecher in Düsseldorf wollte den „Spiegel“-Bericht weder bestätigen noch dementieren. „C&A blickt auf eine herausragende Geschäftsleistung in 2017 zurück und wir wollen auf diesem Momentum durch weitere Innovation und Expansion aufbauen“, hieß es in der Mitteilung. Das könne auch Partnerschaften und externe Beteiligungen beinhalten, teilte die Schweizer Familienholding Cofra an diesem Montag mit.

In der Europäischen Union, insbesondere in Deutschland, haben sich die chinesischen Investitionen in den vergangenen Jahren vervielfacht. 2016 war Deutschland mit 68 Übernahmen das beliebteste Investitionsziel für chinesische Firmen in Europa. 2017 nahm die Zahl jedoch wieder ab.

