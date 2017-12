2018 mehr Passagiere für Kiewer Flughafen Schuljany

KIEW. Der Betreiber des Flughafens Kiew-Schuljany, Master-Avia, rechnet im Jahr 2018 mit 30 Prozent mehr Fluggästen.

2017 geht Master-Avia von einem Passagieraufkommen von rund 1,9 Millionen aus. Das sind 60 bis 68 Prozent mehr als im Vorjahr. Die Prognose ist ein positives Zeichen, dass die Ukraine ein attraktiver Markt ist. In den vergangenen Monaten hatten mehrere Fluggesellschaft über die Aufnahme neuer Verbindung oder Erweiterung der Streckenpläne in das Land berichtet. Der Flughafen Kiew Schuljany befindet sich sieben Kilometer vom Stadtzentrum entfernt. Gemessen an der Anzahl der Flüge und am Personenverkehr ist er der zweitgrößte Flughafen des Landes hinter Kiew Boryspil.