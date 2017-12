Siemens liefert Kraftwerk für 380 Millionen Euro

MÜNCHEN. Siemens hat vom Petrochemiekonzern Nizhnekamskneftekhim den Auftrag erhalten, ein Gas- und Dampfkraftwerk in Tatarstan zu bauen.

Ein entsprechender Vertrag wurde am 18. Dezember in München unterzeichnet. Dafür war eine Delegation aus Russland angereist. Das 495-Megawatt-Kraftwerk wird Siemens zusammen mit dem türkischen Unternehmen ENKA errichten. Es soll eine Petrochemieanlage mit Strom versorgen. Das Auftragsvolumen beträgt einschließlich der Servicedienstleistung 380 Millionen Euro. Das Kraftwerk soll im Mai 2021 den Betrieb aufnehmen. Zuvor war Siemens in Russland in Verruf geraten. Am 14. Dezember hatte der Konzern den Rechtsstreit um die Herausgabe von im Jahr 2015 ins südrussische Taman gelieferten Gasturbinen verloren. Sie waren auf der Halbinsel Krim aufgetaucht, was gegen die EU-Sanktionen verstößt. Siemens hatte geklagt, um eine Rückabwicklung des Vertrages mit dem Auftragnehmer Technopromexport zu erreichen. Beim aktuellen Geschäft schließt Siemens-Chef Kaeser einen Missbrauch aus.