Neue Flüge aus St. Petersburg nach Deutschland

ST. PETERSBURG. Die Billig-Airline Pobeda wird einen Direktflug von St. Petersburg nach Köln in ihren Flugplan aufnehmen.

Der erste Flug soll am 17. Februar durchgeführt werden, teilte die Aeroflot-Tochter mit. Dann soll jeden Mittwoch ab zehn Uhr und samstags ab 11:40 Uhr die Strecke St. Petersburg – Köln beflogen werden. Damit bietet Pobeda als einzige Billig-Airline eine Verbindung zwischen beiden Städten an. Aus St. Petersburg fliegt die Fluggesellschaft bisher nur Ziele innerhalb Russlands an. Neben Köln will die Airline 2018 mit Minsk, Pisa und Girona weitere Flüge in europäische Städte anbieten. Außerdem fliegt Pobeda täglich von Moskau nach Köln.