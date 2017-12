Industrieproduktion stagniert im November

MOSKAU. Die Industrieproduktion ist im November gegenüber dem Vorjahresmonat nach Schätzungen der Statistikbehörde Rosstat um 3,6 Prozent gesunken.

Damit ist der Indikator erstmals seit Februar dieses Jahres negativ. Im Oktober betrug die Produktion auf Jahresbasis noch unverändert ein Prozent. Im Jahresvergleich stagnierte die Stromerzeugung im November mit minus 6,4 Prozent am stärksten. Auch die Produktion in der Wasser- und Abfallwirtschaft schrumpfte um 5,7 Prozent. Die verarbeitende Industrie produzierte um 4,7 Prozent weniger. Im Bergbau betrug der Produktionsrückgang ein Prozent. Auf Monatsbasis sank die Produktion im Bergbau um 4,1 Prozent, in der Wasser- und Abfallwirtschaft um 3,6 Prozent. Dafür lag das verarbeitende Gewerbe mit 0,4 Prozent im Plus. Gegenüber Oktober zog im November auch die Stromerzeugung um 10,7 Prozent an. Von Januar bis November lag die Industrieproduktion insgesamt um 1,2 Prozent über dem Niveau des gleichen Vorjahreszeitraums.