Russland kehrt zur Grünen Woche zurück

BERLIN. Russland wird an der Internationalen Grünen Woche Berlin vom 19. bis 28. Januar 2018 teilnehmen. Exportorientierte Unternehmen aus den Regionen Kirow und Jamal werden sich präsentieren, teilten die Veranstalter der Landwirtschaftsmesse mit.

Aufgrund der gegen Russland verhängten EU-Sanktionen war das Land in den Jahren 2016 und 2017 nicht zur Messe angemeldet gewesen. Die Sanktionen hatte die Europäische Union 2014 wegen der Krim-Krise erlassen. Erst am 14. Dezember hatten sich die Staats- und Regierungschefs auf dem EU-Gipfel in Brüssel über eine Verlängerung der Strafmaßnahmen um weitere sechs Monate bis Ende Juli 2018 verständigt. Trotzdem will Russland wieder auf der Messe vertreten sein. „In den letzten Jahren hat sich die Landwirtschaft in Russland zu einer der erfolgreichsten Branchen der nationalen Wirtschaft entwickelt. Wir sind nun in der Lage, den Binnenmarkt mit unseren Produkten zu sättigen und fangen an, Außenmärkte aktiv zu erobern“, sagte Landwirtschaftsminister Alexander Tkatschow. Organisiert wird die rund 1.000 Quadratmeter große russische Gemeinschaftsbeteiligung in Halle 6.2a vom Russian Export Center, einer Einrichtung des Wirtschaftsministeriums. Am Stand soll es eine spezielle Zone für Geschäftstreffen zwischen russischen Exporteuren, Lieferanten und ausländischen Käufern geben.