Acht Jahre Gefängnis für Uljukajew

MOSKAU. Ein Moskauer Gericht hat den ehemaligen Wirtschaftsminister Alexej Uljukajew im Korruptionsprozess schuldig gesprochen. Er muss für acht Jahre ins Gefängnis.

Uljukajew war angeklagt, vom Ölkonzern Rosneft 1,7 Milliarden US-Dollar Bestechungsgeld angenommen zu haben. Der ehemalige Minister soll das Geld persönlich vom Rosneft-Chef Igor Setschin erhalten haben. Er wurde im November 2016 von Mitarbeitern des Geheimdienstes FSB verhaftet, als er das Gelände des Öl-Konzerns Rosneft verlassen hatte. In seinem Auto war ein Koffer sichergestellt worden, der das Bestechungsgeld enthielt. Vor Gericht sagte Uljukajew aus, dass er von Setschin gebeten wurde, in der Rosneft-Zentrale zu erscheinen und dieser Einladung widerwillig gefolgt sei. Setschin habe ihm einen Präsentkorb mit Wurst und einen schweren Koffer überreicht, in dem er Weinflaschen vermutet hatte. Der Fall ereignete sich, nachdem Rosneft die Ölfirma Bashneft aufgekauft hatte. Medienberichten zufolge hat der damalige Minister gegenseitige Übernahmen von staatlichen Unternehmen abgelehnt. Der Hauptbelastungszeuge Setschin war viermal vor Gericht geladen, war aber nie erschienen. Uljukajew ist der erste Minister, der während seiner Amtszeit verhaftet wurde. Seitdem stand er unter Hausarrest. Neben der Haftstrafe verurteilte das Gericht Uljukajew zur Zahlung einer Geldstrafe in Höhe von 130 Millionen Rubel (1,8 Mio. EUR). Das Urteil sei nicht gerecht, sagte Uljukajew der Presse im Gerichtssaal.