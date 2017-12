Metro macht in Russland mehr Umsatz als in Deutschland

DÜSSELDORF. Die Großhandelskette Metro Cash & Carry hat in Russland mehr Umsatz gemacht als in Deutschland.

Im Geschäftsjahr 2016/2017, das am 30. September endete, verzeichnete der Retailer einen Umsatz von 3,4 Milliarden Euro, der zwölf Prozent mehr war als im vorherigen Geschäftsjahr. In Deutschland verbuchte Metro 20 Millionen Euro. Diesen niedrigen Umsatz begründete Geschäftsführer Olaf Koch mit der Aufspaltung der Metro-Group. Der Elektronikmarkt Media-Saturn gehört seitdem nicht mehr dazu und wurde in das Handelsunternehmen Ceconomy überführt. Russland sei für den Konzern der drittgrößte Markt, hieß es in den Geschäftsunterlagen, die Koch am 13. Dezember in Düsseldorf vorgestellt hatte. Insgesamt kommen 34 Prozent der operativen Einnahmen aus Russland. Metro Cash & Carry ist der Zeitung Wedomosti zufolge der sechstgrößte Lebensmittelhändler in Russland. Der Geschäftsbericht weist einen flächenbereinigten Umsatz von 37,1 Milliarden Euro aus, der im Vergleich zum Vorjahr um 0,5 Prozent gesteigert werden konnte. Der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Sonderfaktoren betrug 1,1 Millionen Euro.