Die OWC Weltkarte. IoT: Das Internet of Things

IoT, das Internet of Things ist die Schnittstelle zwischen der realen und der virtuellen Welt. Das Netzwerk besteht aus „zahlreichen intelligenten Objekten, die sich per Machine-to-Machine-Kommunikation (M2M) untereinander austauschen. Jedes intelligente Objekt im IoT ist über eine eigene Internetadresse identifi zierbar und kann dadurch vom Menschen über das Internet angesprochen werden“, so die Defi nition des Start-up-Magazins Gründerszene. Nur eine von unzähligen Defi nitionen eines Phänomens, das weltweit viele verschiedene Ausprägungen kennt, in Deutschland etwa als Industrie 4.0, in Japan als Robot Revolution.

Sicher ist: Das Internet der Dinge entwickelt sich rasant. Die OWC-Weltkarte zeigt, welche Städte, Länder und Regionen Vorreiter sind und wo ihre Schwerpunkte liegen. Wenig überraschend: Die meisten IoT-Unternehmen fi nden sich

in den USA. Aber auch in Asien nimmt die Zahl von Softwareschmieden und Anbietern von Komponenten und Endgeräten aus dem „Internet der Dinge“ rasant zu. In Europa sticht vor allem London als IoT-Standort heraus.