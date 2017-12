Bergbauamt erteilt Teilgenehmigung für Nord Stream 2

STRALSUND. Das Bergbauamt Stralsund hat keine Einwände gegen einen Abschnitt der Pipeline Nord Stream 2. Die Behörde hat eine Teilgenehmigung für den Bau der Trasse im Bereich des deutschen Festlandssockels der Ostsee erteilt.

Damit hat das Genehmigungsverfahren für das umstrittene Pipeline-Projekt eine erste Hürde genommen. Das Bergbauamt sieht keine Konflikte auf der rund 35 Kilometer langen Strecke im deutschen Ostseeraum vor Lubmin, sagte ein Sprecher der Gazprom-Tochter Nord Stream 2. Der Bescheid war bereits am 2. November verfügt worden. Er ist die Voraussetzung für eine Baugenehmigung über die gesamte deutsche Ostsee, die noch erteilt werden muss: Vom Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie wird eine Genehmigung über die Ausschließliche Wirtschaftszone erwartet, vom Bergbauamt Stralsund ein weiterer Bescheid über die Küstengewässer Mecklenburg-Vorpommerns. Gegen die Teilgenehmigung zieht der Umweltverband WWF in Erwägung Widerspruch einzulegen. Es sei nicht ernsthaft geprüft worden, ob der von Nord Stream 2 behauptete Bedarf an Erdgas tatsächlich in der EU bestehe, sagte der Leiter des WWF-Osteseebüros Jochen Lamp. Im Frühjahr 2018 soll der Bau der rund 1.200 Kilometer langen Pipeline beginnen. Dafür fehlen noch weitere Genehmigungen aus Russland, Finnland, Dänemark und Schweden. Trotzdem werden bereits rund 90.000 Rohre für die Trasse vorbereitet und mit Beton ummantelt.