AFK Sistema senkt Beteiligung an Detskij mir

MOSKAU. Die Holding AFK Sistema und der russisch-chinesische Investmentfonds haben bekannt gegeben, acht Prozent ihrer Beteiligungen an der Kinderkaufhauskette Detskij mir zu veräußern.

Die Holding will 6,1 Prozent verkaufen, der Investmentfonds 1,7 Prozent. Erst im vergangenen Winter hatte Sistema die Beteiligung an dem Kaufhaus auf 52,1 Prozent reduziert. Mit dem nun geplanten Verkauf wird der Anteil der Beteiligung unter 50 Prozent sinken. Der jetzige Verkauf soll den Anteil der Aktien im Börsenumlauf steigern und damit die Liquidität der Aktie verbessern. Zum Börsenschluss am 11. Dezember kostete eine Detskij-mir-Aktie auf dem Moskauer Parkett 100,85 Rubel (1,44 EUR) und das Acht-Prozent-Paket 5,96 Rubel (8 Cent). Detskij mir betreibt 557 Filialen in 191 Städten Russlands und Kasachstans. Für das erste Halbjahr verzeichnete die Kette ein Umsatzplus von 25 Prozent auf 42,1 Milliarden Rubel (0,6 Mrd. EUR).