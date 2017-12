Jamal LNG startet Flüssigerdgas-Produktion

MOSKAU. Der russische Gaskonzern Nowatek hat damit begonnen, Flüssigerdgas zu erzeugen.

Wie das Unternehmen mitteilte, startete die Produktion am vergangenen Dienstag in der Erdgas-Verflüssigungsanlage auf der Jamal-Halbinsel. Mit dem Flüssigerdgas soll am 8. Dezember der erste Tanker im Hafen Sabetta beladen werden. Mit dem Beginn der Produktion hat Nowatek die erste Ausbaustufe der Erdgas-Verflüssigungsanlage abgeschlossen, deren Kosten rund 27 Milliarden US-Dollar betragen. Nowatek hält an dem Gemeinschaftsunternehmen Jamal LNG, das Betreiber der Anlage ist, mit 50,1 Prozent eine knappe Mehrheit. Mit jeweils 20 Prozent sind die französische Total und die chinesische CNPC beteiligt. Die restlichen 9,9 Prozent hält der chinesische Silk Road Fund.