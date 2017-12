Person der Woche: Markus Ederer

ASPEKTE:

Ederer ist nicht zum ersten Mal in Russland aktiv.

Unter anderem hat er die Verhandlungen um die Minsker Vereinbarungen vorbereitet.

Mit heiklen Themen kennt sich der 59-Jährige aus.

Markus Ederer ist seit Oktober Botschafter der Europäischen Union in Moskau. Er folgt auf den Litauer Vygaudas Usackas, der bei den nächsten Präsidentschaftswahlen seines Landes antreten will. Viele denken, dass sich mit dem Deutschen einiges ändern könnte – in den EU-Russland-Beziehungen und was das Standing des Europäischen Auswärtigen Dienstes (European External Action Service) insgesamt angeht.

Vor seinem Ruf nach Moskau war Ederer seit Januar 2014 Staatssekretär des Auswärtigen Amts in Berlin, dort zuständig für die Politischen Abteilungen unter anderem für Südosteuropa, Osteuropa, die Türkei und die Abteilung Krisenprävention. Eine seiner wichtigsten Arbeiten dürfte die Vorbereitung und Verhandlung der Minsker Vereinbarungen zum Ukraine-Konflikt sein. Ederer gilt als Steinmeier-Vertrauter, dessen persönlicher Wunsch es war, dass Ederer nach Moskau geht.

Der neue EU-Botschafter hat schon in der Vergangenheit eine Station in Moskau absolviert, und zwar als Wirtschaftsreferent während der Jahre 1990 bis 1993. Den EU-Posten bekleidet er nicht zum ersten Mal, vier Jahre lang hat er aus Peking China und die Mongolei betreut. Insgesamt ist der 59-Jährige bereits dreißig Jahre im Auswärtigen Dienst unterwegs. Direkt nach seiner Promotion zum Dr. jur. an der Universität Passau (außerdem hat er einen Master of Laws der University of Miami) hatte er seine Karriere als persönlicher Referent des damaligen Staatsministers Helmut Schaefer begonnen.

Ederer kennt sich aus mit heiklen Themen: Seine Europa-Erfahrung sammelte er als Kabinettschef des Sonderkoordinators des Stabilitätspakts (Bodo Hombach, SPD) für Südosteuropa in Brüssel von 1999 bis 2002. Auch Presseerfahrung hat er gewinnen können, als Stellvertretender Sprecher des Auswärtigen Amtes (1996-1998) und als Pressereferent in der Zentrale (1993-1996).

AUSSAGEN:

Ederer fordert sowohl die Ukraine als auch Russland auf, aufeinander zuzugehen.

Er kritisiert restriktive Handelspraktiken Russlands.

Die EU habe sich in dieser Hinsicht nichts vorzuwerfen.

Zur Visafreiheit (2017):

„Ich denke, dass die Erfüllung der Auflagen der Minsker Vereinbarungen dazu beitragen würde, das Thema Visafreiheit für Russen wieder ins Gespräch zu bringen.“

Zu den Minsker Vereinbarungen (2017):

„Ich finde, dass gegenseitige Schuldbezichtigungen nirgendwohin führen. Beide Seiten, Russland und die Ukraine, müssen hier politischen Willen zeigen.“

Zur Diskussion über die Sanktionen (2017):

„In den europäischen Medien werden die Fragen, die auch in Russland gestellt werden, offen diskutiert: brauchen wir Sanktionen? Sind sie effektiv? Daher scheint mir es gibt durchaus eine Diskussion, und das muss man anerkennen.“

„Was die Sanktionen gegen Russland angeht, so haben diese vielleicht noch nicht zum gewünschten, notwendigen Resultat geführt. Aber gleichzeitig denke ich, dass es zu früh ist um Schlüsse zu ziehen.“

Zur Handelspolitik Russlands und der WTO (2017):

„Wir begrüßen Russlands WTO-Mitgliedschaft, sind aber gleichzeitig enttäuscht von den Praktiken, Regulierungen und Veterinär- und Pflanzenschutznormen Russlands, die den Import beschränken und die unseres Erachtens nicht im Einklang mit Russlands Verpflichtungen im Rahmen der WTO stehen.“

„Außer den Sanktionen, die den Export von Dual-Use-Gütern und Waffen verbieten, hat die EU praktisch keine Handelsbeschränkungen in Bezug auf Russland.“

Zur Zusammenarbeit mit der Eurasischen Wirtschaftsunion (2017):

„Viele wissen es vielleicht nicht, aber die technische Zusammenarbeit mit der EAWU geht weiter. Im November war eine Delegation aus Brüssel in Moskau, die nützliche und konstruktive Verhandlungen mit den Kollegen aus der Eurasischen Wirtschaftskommission geführt hat.“

ANSICHTEN:

Ederer wird als erfahrener Diplomat geschätzt.

Es wird erwartet, dass er den Auswärtigen Dienst der EU aufwertet.

Seine Aufgabe wird als große Herausforderung eingeschätzt.

„Für den Auswärtigen Dienst der EU könnte das eine große Aufwertung darstellen. (…) Ederer wird qua Statur und Ansehen in Moskau Wirkung entfalten.“

„Ederer gehört zu denen, die von Steinmeier geprägt wurden. Immer sachlich, immer freundlich, immer zurückhaltend.“

Stefan Braun, Politik-Redakteur, Süddeutsche Zeitung (2017)

„Er gehört zu jenen Diplomaten, die das Tageswerk deutscher Diplomatie gerne auf längeren Linien verorten.“

„Wie Steinmeier begegnet er Akteuren aus der früheren Bush-Administration mit Vorsicht. Wie sein Minister musste aber auch Ederer seine Analyse der deutschen Ostpolitik im vergangenen Jahr korrigieren.“

Majid Sattar, Politischer Korrespondent in Berlin, spezialisiert auf Außenpolitik und SPD, Frankfurter Allgemeine (2015)

„Die potenziellen Gewinne der wirtschaftlichen Zusammenarbeit sind bedeutend: Die EU trägt nach wie vor den Löwenanteil am russischen Rohstoffumsatz.“

„Es besteht objektiv Bedarf an gemeinsamer Arbeit an einer breiten Palette von politischen Themen, einschließlich solcher, bei denen die Ansätze der Parteien nicht übereinstimmen. Die Beziehungen zwischen Russland und der EU sind, obwohl sie sich auf einem Tiefpunkt befinden, keineswegs hoffnungslos. Der neue Botschafter wird etwas zu tun haben.“

Sergej Utkin, Leiter der Abteilung Strategische Bewertungen des Zentrums für Situationsanalyse von IMEMO (2017)

„Der neu ernannte (EU-Botschafter) ist ein erfahrener Diplomat (…) und ehemaliger Mitarbeiter des Nachrichtendienstes. Er glaubt an die Stärke der Verhandlungen und meint, dass Probleme eines Staates nicht durch externe Einflussnahme gelöst werden können.“

Alexander Braterskij, Redakteur für Außenpolitik des Online-Portals gazeta.ru (2017)