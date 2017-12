OMV übernimmt von Uniper Anteil an russischem Gasfeld

DÜSSELDORF/WIEN. Das österreichische Energieunternehmen OMV hat den Anteil von Uniper am Juschno-Russkoje-Gasfeld gekauft.

Die Übernahme der 25 Prozent an dem Gasfeld im Autonomen Kreis der Jamal-Nenzen in Nordwest-Sibirien war seit März bekannt gewesen. Vor Kurzem gaben russischen Behörden und Mitgesellschafter das Einverständnis für dieses Geschäft, wie Uniper am vergangenen Freitag mitteilte. OMV zahlte 1,7 Milliarden Euro an Uniper. Die Österreicher sehen die Übernahme als Meilenstein, um Russland als neue Kernregion zu etablieren. „Unser Anteil am Feld Juschno-Russkoje erhöht die Produktion um 100.000 Fass Öläquivalent pro Tag. Das katapultiert die OMV-Gesamtproduktion auf mehr als 430.000 Fass pro Tag“, sagte OMV-Chef Rainer Seele am Freitag. Das Juschno-Russkoje-Gasfeld, ist die Quelle für jenes Erdgas, das über die Pipeline Nord Stream nach Europa geleitet wird. Mit einem Volumen von 805 Milliarden Kubikmetern gilt es als größtes Gasfeld Russlands, an dem Gazprom (40 Prozent) und Wintershall (35 Prozent) weitere Anteile besitzen. Die Lizenz zur Erdgasproduktion läuft bis 2043.