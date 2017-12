Die IHK Düsseldorf lädt gemeinsam mit dem Russland Kompetenzzentrum Düsseldorf und der Deutsch-Russischen Auslandshandelskammer zur Russland-Konferenz 2018 „Neues Wachstum – Wo steht Russlands Wirtschaft?“ ein.

Datum

11.01.2018

Ort

Düsseldorf

Adresse

Hotel Nikko, Immermannstr. 41, 40210 Düsseldorf

Link zur Veranstaltung

Der Deutsche Botschafter in Russland analysiert den aktuellen Stand der politischen Beziehungen zwischen Deutschland und Russland. Im Russlandgeschäft erfahrene Unternehmensvertreter bewerten die aktuelle Wirtschaftslage aus der Sicht Ihrer Branche, diskutieren Chancen und Herausforderungen für die Geschäftstätigkeit und geben Empfehlungen für die Anpassung der Russland-Strategie.

Das Teilnahmeentgelt beträgt 230 Euro für IHK-Mitglieder bzw. 300 Euro für Nicht-IHK-Mitglieder (jeweils zzgl. MwSt. und pro Person).

Ansprechpartner für weitere Informationen: Dr. Andrea Gebauer / Dr. Julia Bryk, Tel.: 0211 35 57-329, Fax: 0211 35 57-9397, E-Mail: rkd@duesseldorf.ihk.de

Details zur Veranstaltung

Der neue Zollkodex kommt

Auf der Zollkonferenz der IHK Düsseldorf stellten Experten die Neuerungen des neuen Zoll-Rahmenwerks der EAWU dar.

„Der Deutsch- Russische Handel ist wieder im Aufwind und konnte im ersten Halbjahr 2017 im Vergleich zum Vorjahr um 29 Prozent zulegen. Der neue Zollkodex der EAWU wird für „mehr Transparenz sowie Zeit- und Kostenersparnis“sorgen „und damit Erleichterungen für den bilateralen Handel mit sich bringen“, so die Leiterin des Russland Kompetenzzentrums der IHK Düsseldorf Anfang November.

Ansässigkeitsprinzip bleibt bestehen

Der neue Zollkodex der EAWU stand im Mittelpunkt der IHK-Veranstaltung an diesem Vormittag. Dr. Grigorij Talanow (EY) Leiter der Arbeitsgruppe für Zoll, Transport- und Logistikfragen der Deutsch-Russischen AHK stellte das Rahmenwerk, das am 1.1.2018 in Kreft tritt, im Detail vor. Viele Befugnisse gehen zukünftig von den nationalen Behörden auf die Eurasische Wirtschaftskommission über. Die elektronische Zollanmeldung soll obligatorisch und Waren künftig innerhalb von vier Stunden nach Übermittlung der Zollerklärung freigegeben werden, erklärte Talanow. Allerdings sei es möglich, bis zu drei Jahre nach der Wareneinfuhr Nachkontrollen durchzuführen. Zudem ist die Einführung eines „One-Window-Systems“ geplant, das eine weitere Beschleunigung der Prozesse bringen soll, da Dokumente nur noch einmal bei den Zollbehörden eingereicht werden müssen. Kritisch bewertete der Experte, dass das Ansässigkeitsprinzip bestehen bleibt, demzufolge nur in dem Land verzollt werden darf, in dem der Importeur registriert ist.

Sergej Maas, Operations Director des Logistikunternehmens OOO Revival Express, , einem Unternehmen der Rhenusgruppe, erklärte, was das in der Praxis heißt: die Einführung eines neuen Modells für die Einordnung der Importeure in drei Risikogruppen sowie einheitlicher Zollbetriebskonten und der Vernetzung mit anderen Behörden (Steuerbehörden etc.). Zudem werden Nachkontrollen künftig nicht nur von Zolldeklarationen, sondern auch von Zertifikaten und Lizenzen intensiviert. In Kooperation mit den russischen Zollbehörden plant Revival Express 2018 ein dreimonatiges Pilotprojekt „Grüner Zollkorridor Deutschland-Russland“ mit ausgewählten Importeuren.Bei erfolgreicher Erprobung, könnte dies weitere Erleichterungen für die Unternehmen bringen.

Savas Poyraz, Außenwirtschafts- und Zollreferent der IHK Düsseldorf informierte in seinem Beitrag darüber, welche Dokumente für die Exportabwicklung mit Russland notwendig sind. Er gab einen Überblick über die Exportkontrollvorschriften, die im Handel mit Russland zu beachten sind und stellte Ansprechpartner, Informationsquellen und nützliche Tools für die Prüfung vor. Marina Yankovskja Leiterin der Rechtsberatung in der Russischen Föderation bei Roedl & Partner, gab Tipps für eine optimale Vertragsgestaltung und die Vorabprüfung russischer Geschäftspartner.

Online-Handel mehr als vervierfacht

Das Thema E-Commerce stand im Mittelpunkt eines Workshops. Edda Wolf, Leiterin des Bereichs GUS/Südosteuropa bei Germany Trade and Invest, gab einen Überblick über den Online-Handel in Russland. Dessen Anteil habe sich in den letzten sechs Jahren mehr als vervierfacht und wachse jährlich zweistellig. Die russische Regierung möchte die Konkurrenzbedingungen für in- und ausländische Online-Händler sowie stationärer Händler vereinheitlichen und transparenter gestalten. Aktuell werde dazu eine Strategie für den E-Commerce diskutiert. Schwerpunkte sind die Festlegung von Entwicklungszielen für die Branche, die Optimierung der rechtlichen Rahmenbedingungen, eine Senkung der Wertgrenzen für Crossborder-B2C-Lieferungen sowie die Besteuerung von B2C-Verkäufen ausländischer Händler In Russland

Natalya Babenkova und Thomas Mundry von der Rechtsanwaltskanzlei Noerr informierten überdie komplexen rechtlichen Rahmenbedingungen beim Aufbau einer Online-Präsenz in Russland von IT-Sicherheit und Datenschutz, über Verbraucherschutzrecht, Antimonopolrecht bis hin zum Kaufrecht.

Von ihren Erfahrungen mit Kundenerwartungen und –struktur, dem Aufbau der Lieferkette, Marketing und der Zahlungsabwicklung berichtete Kerstin Dauenheimer, Managing Director von BU bonprix (Otto Group). Das Geschäft wachse nach der Krise nun wieder deutlich, habe das Vorkrisenniveau aber noch nicht wieder erreicht, so ihr Fazit.

Wie auch deutsche Händler die Logistikstrukturen und Marketing-Möglichkeiten vor Ort nutzen könnten, erläuterten Vertreter der Russischen Post und von DHL.

In einem zweiten Workshop für Zertifizierungsfragen in der EAWU informierten Petra Wermke, Beraterin für Zulassungs- und Zertifizierungsfragen in der EAWU und Russland, und Gerd Slapke von der Eurasia Global Connecting GmbH über neue Technische Reglements der EAWU und verglichen diese mit europäischen Richtlinien.