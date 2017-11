Nord Stream 2: Gabriel kritisiert EU

ST. PETERSBURG. Bundesaußenminister Sigmar Gabriel hat die EU für ihren Widerstand gegen die geplante Ostseepipeline Nord Stream 2 kritisiert.

„Es geht nicht an, dass Brüssel das dritte Energiebinnenmarkt-Paket ändern will, um es nachträglich auf das Projekt anzuwenden“, erklärte Gabriel auf dem Deutsch-Russischen Rohstoff-Forum in St. Petersburg. „Gazprom und seine Partner, aber auch alle anderen Investoren in große Energieprojekte brauchen Rechtssicherheit“, so der SPD-Politiker. Russland will gemeinsam mit Wintershall und anderen internationalen Konzernen eine zweite Pipeline durch die Ostsee nach Deutschland bauen. In der EU regt sich dagegen Widerstand, weil dadurch die Abhängigkeit vom russischen Gas noch größer als bisher werden könnte.