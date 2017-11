Person der Woche: Boris Titov

ASPEKTE:

Der Chef der Wachstumspartei stützt sich auf eine klassische internationale Ausbildung.

Der 56-Jährige hat sich als Manager und als Theoretiker bewiesen.

Als Kandidat könnte er deswegen ein gutes Ergebnis erzielen.

Boris Titow steht momentan im Blickpunkt der russischen Medien: Der Ombudsmann für Unternehmerrechte hat seine Kandidatur für die russischen Präsidentschaftswahlen im März 2018 erklärt. Der 56-Jährige ist Kandidat der Wachstumspartei, die sich für Marktwirtschaft und liberale Reformen einsetzt. Titow ist zwar bereits seit einem Jahr Vorsitzender der Partei, doch war seine Kandidatur trotzdem nicht unbedingt zu erwarten. Der Milliardär und ehemalige Vorsitzende des Unternehmerverbands „Delowaja Rossija“ ist bereits der siebte Bewerber um den Präsidentenposten. Dabei ist die Liste der Kandidaten lang: Sie reicht vom Kommunistenführer Gennadij Schjuganow bis hin zu Xenia Sobtschak – einer Moderatorin und Unternehmerin.

Als Sohn eines Mitarbeiters des Außenhandelsministeriums kann Titow, der unter anderem in Neuseeland aufwuchs, auf eine klassisch-sowjetische internationale Karriere zurückblicken: Er studierte am renommierten Moskauer Institut für Internationale Beziehungen (MGIMO) internationale Wirtschaft und arbeitete als Übersetzer in Peru und im Öl-Export. Im Jahr 1989 übernahm er die Chemie-Sparte des russisch-holländischen Konzerns Urals. Da war der Politiker gerade einmal 29 Jahre alt. Heute hat sich Titow in Russland noch auf eine andere Art und Weise einen Namen gemacht: Ihm gehört die Sekt- und Wein-Kellerei Arbrau-Durso, die auch den Kreml beliefert. Mittlerweile wird sie von seinem Sohn Pawel geführt.

Darüber hinaus leitet der Politiker den russischen Think Tank „Stolypin Club“, der im März des laufenden Jahres ein Reformpaket für Russland ausgearbeitet hat. Das zeigt, dass Titow auf eine fundierte praktische und Erfahrung zurückgreifen kann. In der Vergangenheit hat sich der Chef der Wachstumspartei genauso als Manager bewiesen wie als Theoretiker, der wirtschaftspolitische Konzepte ausarbeitet. Deswegen könnte er durchaus ein gutes Ergebnis erzielen.

AUSSAGEN:

Titow setzt sich für Reformen ein.

Mangelnde erfolge in der Vergangenheit führt er auf Widerstände gegen seine Arbeit zurück.

Er ist sich bewusst, dass er bei seiner Kandidatur ernsthafte Risiken auf sich nimmt.

Über Wirtschaftsreformen (2017):

„Wir glauben, dass das Land einen ernsthaften wirtschaftlichen Wandel braucht. (…) Jede Reform muss vom Volk unterstützt werden.“

Über Wladimir Putin als Garant der Stabilität (2017)

„Wir brauchen nicht nur Stabilität, sondern auch Fortschritt.“

Über seine Arbeit als Ombudsmann (2012):

„Wegen der großen Widerstände gegen meine Arbeit kann ich nicht behaupten, dass wir weit gekommen sind.“

Über die Schwierigkeiten, in Russland Geschäfte zu machen (2013):

„Die drei Grundbedingungen, um in Russland Geschäfte zu machen, müssten sein: Sicher, Bequem und Profitabel. Wenn diese gegeben sind, wächst die Wirtschaft.“

Über seine Präsidentschaftskandidatur (2017):

„Wir verstehen natürlich, dass wir ernsthafte Risiken auf uns nehmen. Ich kann sagen, dass ich als Politiker von Perfektion weit entfernt bin – aber wir haben eine große Stärke, und das ist unser Team. Jeder von uns hat sein Publikum, das ihn unterstützt.“

ANSICHTEN:

Aus der Sicht von Experten repräsentiert Titow die fortschrittlicheren Wähler.

Beobachter bewerten seine Kandidatur als Zeichen dafür, dass wirtschaftliche Aspekte beim Wahlkampf betont werden.

Dass er ein ernstzunehmender Herausforderer Putins ist, wird aber bezweifelt.

„Titow hat sich als Anwalt der Unternehmer Glaubwürdigkeit erworben.“

Benjamin Triebe, Korrespondent der Neuen Züricher Zeitung (NZZ) (2016)

„Die Bevölkerung braucht keinen liberalen Kandidaten, aber die fortschrittlicheren Schichten fordern einen Vertreter aus der Wirtschaft.“

Denis Volkov, Soziologe beim Meinungsforschungsinstitut „Lewada-Zentrum“ (2017)

„Die Zielgruppe des Kandidaten der Wachstumspartei ist der wirtschaftlich aktive Teil der Bevölkerung, dieses Publikum wird nicht enttäuscht sein.“

Alexander Churudschji, Parteisekretär der Wachstumspartei (2017)

„Es ist klar (…) warum Titow kandidiert: Es geht darum, das Feld der Bewerber zu diversifizieren. Es braucht seriösere Figuren als Xenia Sobtschak, die trotz ihres Charmes oder Nicht-Charmes, trotz ihrer Strahlkraft nicht die Art von Mensch ist, mit denen Wladimir Putin konkurrieren will. Er möchte schwergewichtigere, gesündere Leute neben sich sehen.“

Stanislav Kutscher, Chef-Redakteur des liberalen Magazins Snob (2017)

„Obwohl er kein ernsthafter Konkurrent für Wladimir Putin ist, könnte die Teilnahme des Ombudsmannes (an den Wahlen) dringende wirtschaftliche Fragen in den Vordergrund des Wahlkampfes bringen.“

Vadim Dumes, Wirtschaftskorrespondent der Moscow Times (2017)