KIEW. Die Ukraine hat ein Portal eingerichtet, wo kleine und mittlere Unternehmen (KMU) Informationen über EU-Fördergelder erhalten.

Das teilt das ukrainische Wirtschaftsministerium mit. Das gesamte Budget des sogenannten COSME-Programms (Competiveness of Small and Medium Enterprises), das bis 2020 läuft, beträgt 2,3 Milliarden Euro. COSME bietet Möglichkeiten für den Einstieg in den EU-Markt sowie in die Märkte der Programmpartner.