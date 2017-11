Restaurantkette AmRest eröffnet 300 neue Verkaufsstellen

WROCLAW. Der polnische Restaurantketten-Betreiber AmRest aus Wrocław will im kommenden Jahr 300 neue Filialen eröffnen.

Wie der polnische Fachdienst bankier.pl mitteilt, würde das Unternehmen, das auch Verkaufsstellen in Deutschland betreibt, damit seinen Expansionskurs fortsetzen. Es hat im dritten Quartal bereits 52 neue Restaurants in Betrieb genommen und verfügt derzeit über fast 1.600 Restaurants. „ Wir haben vor einigen Wochen den Eintritt in neue Märkte vollzogen“, sagte das Vorstandsmitglied Wojciech Mroczyński. AmRest hat seinen Aussagen zufolge in Portugal und in Österreich die ersten Verkaufsstellen eröffnet. AmRest führt überwiegend in Mittelosteuropa, aber auch im Westen, Filialen der Marke „ KFC “ und „Pizza Hut“.